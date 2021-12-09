https://ru.sputnik.md/20211209/v-rumynii-vyyavlen-tretiy-sluchay-zarazheniya-shtammom-omikron-47100106.html

В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон"

В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон"

Заразившийся новым штаммом житель Брашова пребывает на карантине и чувствует себя удовлетворительно.

2021-12-09T20:15+0200

2021-12-09T20:15+0200

2021-12-09T20:15+0200

коронавирус

румыния

брашов

штаммы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0d/35106764_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_95a6cab211803f525598cfeb5897a0d5.jpg

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. В четверг, девятого декабря, в Румынии подтвердился очередной случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Министерство здравоохранения соседней страны сообщает, что речь идет о 56-летнем жителе Брашова. Мужчина оказался родственником пассажира, прилетевшего 30 ноября в Бухарест рейсом из Южной Африки, у которого также был обнаружено заражение "омикроном".Третий заболевший остается на самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно. Ранее он был привит обеими дозами вакцины от коронавируса. Напомним, Национальный институт общественного здравоохранения Румынии пятого декабря получил результаты первого секвенирования, проведенного в Национальном институте военно-медицинских исследований им. Кантакузино в Бухаресте, которые подтверждают присутствие нового штамма коронавируса "омикрон" у двух человек, об этом сообщало Министерство здравоохранения Румынии.Еще ранее ведомство проинформировало, что все летевшие рейсом компании Tarom из Южной Африки, вывозившим на родину застрявших в этой стране румынских граждан, приземлились на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень. Всех пассажиров поместили на карантин, в том числе граждан из других стран Европы, которые собирались отправиться на родину."Согласно первым тестам, серьезное подозрение на штамм "омикрон" вируса SARS-Cov-2 существует у двух из трех протестированных. Все трое, у кого был выявлен вирус SARS-Cov-2, прошли полную схему вакцинации. У всех троих инфицированных нет симптомов, они изолированы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением", - отмечал Минздрав Румынии.Ведомство уточнило, что процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211203/rost-sluchaev-covid-shtamm-omikron-46909782.html

румыния

брашов

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

румыния, брашов, штаммы, в мире