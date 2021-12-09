https://ru.sputnik.md/20211209/voronin-simvolika-es-parlament-47090395.html
Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?
Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?
Председатель партии коммунистов попытался выяснить у руководства парламента статус флага ЕС, находящегося в зале заседаний.
2021-12-09T15:35+0200
2021-12-09T15:35+0200
2021-12-09T15:54+0200
владимир воронин
ассоциация с ес
парламент
политика
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Депутат от Блока коммунистов и социалистов, председатель ПКРМ Владимир Воронин поинтересовался в начале заседания парламента у председателя законодательного органа, на каком основании в парламенте Молдовы установлен флаг Европейского союза.Председатель парламента заявил, что флаг отражает стремление Молдовы интегрироваться в ЕС.Депутат партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой напомнил, что в марте 2005 года парламент Молдовы единогласно принял декларацию о европейской интеграции Молдовы.Депутат от Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман предложил парламенту разработать закон "Об использовании символов иностранных государств и международных объединений на территории Молдовы".
https://ru.sputnik.md/20211209/zasedanie-parlament-moldova-47080937.html
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Евгений Чебан
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владимир воронин, ассоциация с ес, парламент
Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?
15:35 09.12.2021 (обновлено: 15:54 09.12.2021)
Председатель партии коммунистов попытался выяснить у руководства парламента статус флага ЕС, находящегося в зале заседаний.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Депутат от Блока коммунистов и социалистов, председатель ПКРМ Владимир Воронин поинтересовался в начале заседания парламента у председателя законодательного органа, на каком основании в парламенте Молдовы установлен флаг Европейского союза.
"В Конституции описан статус флага и герба. Этот флаг какой официальный статус имеет в Молдове?" – спросил Воронин у Гросу.
Председатель парламента заявил, что флаг отражает стремление Молдовы интегрироваться в ЕС.
"Статус этого символа восходит еще к 2005-2006 годам и отражает намерение молдавского народа интегрироваться в европейский союз", – ответил Гросу Воронину.
Депутат партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой напомнил, что в марте 2005 года парламент Молдовы единогласно принял декларацию о европейской интеграции Молдовы.
Депутат от Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман предложил парламенту разработать закон "Об использовании символов иностранных государств и международных объединений на территории Молдовы".