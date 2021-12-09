https://ru.sputnik.md/20211209/voronin-simvolika-es-parlament-47090395.html

Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?

Воронин – о символике ЕС в парламенте Молдовы: какой статус у этого флага?

Председатель партии коммунистов попытался выяснить у руководства парламента статус флага ЕС, находящегося в зале заседаний.

2021-12-09T15:35+0200

2021-12-09T15:35+0200

2021-12-09T15:54+0200

владимир воронин

ассоциация с ес

парламент

политика

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Депутат от Блока коммунистов и социалистов, председатель ПКРМ Владимир Воронин поинтересовался в начале заседания парламента у председателя законодательного органа, на каком основании в парламенте Молдовы установлен флаг Европейского союза.Председатель парламента заявил, что флаг отражает стремление Молдовы интегрироваться в ЕС.Депутат партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой напомнил, что в марте 2005 года парламент Молдовы единогласно принял декларацию о европейской интеграции Молдовы.Депутат от Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман предложил парламенту разработать закон "Об использовании символов иностранных государств и международных объединений на территории Молдовы".

https://ru.sputnik.md/20211209/zasedanie-parlament-moldova-47080937.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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владимир воронин, ассоциация с ес, парламент