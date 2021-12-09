https://ru.sputnik.md/20211209/zakharova-vlasti-moldova-svoboda-smi-47094504.html

Захарова: надеемся, что власти Молдовы будут и дальше гарантировать свободу СМИ

Захарова: надеемся, что власти Молдовы будут и дальше гарантировать свободу СМИ

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала доклад Центра независимой журналистики по российским СМИ в Молдове.

2021-12-09T17:00+0200

2021-12-09T17:00+0200

2021-12-09T18:15+0200

политика

россия

молдова

мария захарова

свобода слова

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут поддаваться на провокационные доклады и предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг.Так она прокомментировала доклад Центра независимой журналистики в Молдове, который в течение 10 дней осуществлял мониторинг нескольких российских телеканалов и пришел к выводу, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".Она обратила внимание на то, что этот доклад вышел ровно через год после того, как парламент Молдовы внес поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах и восстановил тем самым ретрансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. "Тогда мы приветствовали, как вы помните, это решение. Оно отвечает интересам русскоязычных граждан. Напомню, что русским языком в Молдове в той или иной степени пользуется 80% населения. К сожалению, возобновление трансляции не всем пришлось, видимо, по душе. Наверное, из-за этого появилось и упомянутое исследование", – отметила представитель МИД России.По ее словам, Центр независимой журналистики, который его готовил, позиционирует себя как аполитичное НПО, но при этом не скрывает своих прямых связей с США, Великобританией и Швецией.Авторы доклада, как рассказала Захарова, вели мониторинг трех российских каналов: "Первый в Молдове", "НТВ Молдова" и "РТР Молдова" и сделали вывод, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".Она обратила внимание на то, что любой житель Молдовы, который хоть раз смотрел российские каналы, может понять, что оценки доклада не имеют ничего общего с действительностью. Как считает Захарова, "с высказываемыми мнениями можно не соглашаться, можно их отрицать, а можно соглашаться, или можно формировать свое мнение на основе всего услышанного, можно подвергать мнение оппонентов сомнению на основе этих точек зрения, которые представляют российские телевизионные каналы"."Так называемый Центр независимой журналистики в Молдове произвел на свет по-настоящему политизированный доклад. Он попытался, видимо, думаю, такая была задача – дискредитировать российские каналы, навесить ярлык пропаганды на мнения, которые высказываются, мнения отличные, которые этот центр считает правильным или неправильным. Думаю, исключать нельзя то, что таким образом готовится почва восстановления запрета на российские программы, который существовал с февраля 2018 года по декабрь 2020-го", – добавила Захарова.При этом она отметила, что российская сторона рассчитывает, что "власти Республики Молдова обладают достаточной приверженностью обязательствам, в том числе, взятым на себя в качестве члена ОБСЕ, и другим соответствующим документам, которые гарантируют и свободу слова, свободу распространения мнений, свободу распространения информации, и не будут поддаваться на подобные провокационные доклады, не будут предпринимать шагов, нарушающих плюрализм мнений и свободу СМИ, интересы собственных русскоязычных граждан"."Также уверены, что такой подход полностью отвечает конструктивному, прагматичному характеру двусторонних отношений, который выстраивается между нашими странами в последнее время в самых различных областях", – заключила Захарова.

https://ru.sputnik.md/20211208/igor-grosu-rasskazal-kak-sobiraetsya-nayti-upravu-rossiyskuyu-propagandu-47074243.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

россия, молдова, мария захарова, свобода слова