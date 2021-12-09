https://ru.sputnik.md/20211209/zakon-ob-amnistii-k-30-letiyu-nezavisimosti-odobren-v-pervom-chtenii-47094005.html

Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении

Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении

Под "юбилейную" амнистию подпадают более полутора тысяч заключенных.

2021-12-09T18:30+0200

2021-12-09T18:30+0200

2021-12-09T18:30+0200

амнистия

парламент

тюрьма

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Законопроект об амнистии 1723 осужденных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, принят на заседании в четверг, за документ в первом чтении проголосовали 73 депутата.Под амнистию подпадают 1723 задержанных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, а в отношении остальных - будет, может быть, применено условно-досрочное освобождение или сокращен срок лишения свободы.Авторы законопроекта отмечают, что амнистия не распространяется на лиц совершивших особо или чрезвычайно тяжкие преступления, а также коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией.Согласно документу, для рассмотрения дел об амнистии будет создана специальная комиссия. В связи с этим Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит Комиссии список осужденных, подпадающих под действие этого закона. Впоследствии суды должны будут принять меры для освобождения или смягчения приговора осужденному.

https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

амнистия, парламент, тюрьма, в молдове