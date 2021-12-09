https://ru.sputnik.md/20211209/zakon-ob-amnistii-k-30-letiyu-nezavisimosti-odobren-v-pervom-chtenii-47094005.html
Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
Под "юбилейную" амнистию подпадают более полутора тысяч заключенных.
2021-12-09T18:30+0200
2021-12-09T18:30+0200
2021-12-09T18:30+0200
амнистия
парламент
тюрьма
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/06/25400668_0:225:3073:1953_1920x0_80_0_0_9e89e190970e66c7992ae11ae0d603de.jpg
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Законопроект об амнистии 1723 осужденных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, принят на заседании в четверг, за документ в первом чтении проголосовали 73 депутата.Под амнистию подпадают 1723 задержанных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, а в отношении остальных - будет, может быть, применено условно-досрочное освобождение или сокращен срок лишения свободы.Авторы законопроекта отмечают, что амнистия не распространяется на лиц совершивших особо или чрезвычайно тяжкие преступления, а также коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией.Согласно документу, для рассмотрения дел об амнистии будет создана специальная комиссия. В связи с этим Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит Комиссии список осужденных, подпадающих под действие этого закона. Впоследствии суды должны будут принять меры для освобождения или смягчения приговора осужденному.
https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/06/25400668_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_89295fd29c2a71fbf8c643a58601bd5c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
амнистия, парламент, тюрьма, в молдове
Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
Под "юбилейную" амнистию подпадают более полутора тысяч заключенных.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Законопроект об амнистии 1723 осужденных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, принят на заседании в четверг, за документ в первом чтении проголосовали 73 депутата.
Под амнистию подпадают 1723 задержанных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, а в отношении остальных - будет, может быть, применено условно-досрочное освобождение или сокращен срок лишения свободы.
"Законопроект направлен на реинтеграцию лиц, лишенных свободы, на компенсацию ущерба, причиненного плохими условиями содержания под стражей, а также на сокращение численности заключенных в пенитенциарных учреждениях", - заявила один из авторов проекта, вице-председатель парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Вероника Рошка.
Авторы законопроекта отмечают, что амнистия не распространяется на лиц совершивших особо или чрезвычайно тяжкие преступления, а также коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией.
Согласно документу, для рассмотрения дел об амнистии будет создана специальная комиссия. В связи с этим Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит Комиссии список осужденных, подпадающих под действие этого закона. Впоследствии суды должны будут принять меры для освобождения или смягчения приговора осужденному.