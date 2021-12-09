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Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении
Под "юбилейную" амнистию подпадают более полутора тысяч заключенных.
2021-12-09T18:30+0200
2021-12-09T18:30+0200
амнистия
парламент
тюрьма
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Законопроект об амнистии 1723 осужденных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, принят на заседании в четверг, за документ в первом чтении проголосовали 73 депутата.Под амнистию подпадают 1723 задержанных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, а в отношении остальных - будет, может быть, применено условно-досрочное освобождение или сокращен срок лишения свободы.Авторы законопроекта отмечают, что амнистия не распространяется на лиц совершивших особо или чрезвычайно тяжкие преступления, а также коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией.Согласно документу, для рассмотрения дел об амнистии будет создана специальная комиссия. В связи с этим Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит Комиссии список осужденных, подпадающих под действие этого закона. Впоследствии суды должны будут принять меры для освобождения или смягчения приговора осужденному.
https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html
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Евгений Чебан
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амнистия, парламент, тюрьма, в молдове

Закон об амнистии к 30-летию Независимости одобрен в первом чтении

18:30 09.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Под "юбилейную" амнистию подпадают более полутора тысяч заключенных.
КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Законопроект об амнистии 1723 осужденных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, принят на заседании в четверг, за документ в первом чтении проголосовали 73 депутата.
Под амнистию подпадают 1723 задержанных, 67 из которых подлежат немедленному освобождению, а в отношении остальных - будет, может быть, применено условно-досрочное освобождение или сокращен срок лишения свободы.
"Законопроект направлен на реинтеграцию лиц, лишенных свободы, на компенсацию ущерба, причиненного плохими условиями содержания под стражей, а также на сокращение численности заключенных в пенитенциарных учреждениях", - заявила один из авторов проекта, вице-председатель парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Вероника Рошка.
Авторы законопроекта отмечают, что амнистия не распространяется на лиц совершивших особо или чрезвычайно тяжкие преступления, а также коррупционные правонарушения и правонарушения, связанные с коррупцией.
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Согласно документу, для рассмотрения дел об амнистии будет создана специальная комиссия. В связи с этим Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит Комиссии список осужденных, подпадающих под действие этого закона. Впоследствии суды должны будут принять меры для освобождения или смягчения приговора осужденному.
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