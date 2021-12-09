https://ru.sputnik.md/20211209/zasedanie-parlament-moldova-47080937.html

Заседание парламента Молдовы

Заседание парламента Молдовы

Парламент Молдовы в четверг, 9 декабря, проводит очередное пленарное заседание. Повестку дня утвердило в среду постоянное бюро законодательного органа.

2021-12-09T11:07+0200

2021-12-09T11:07+0200

2021-12-09T11:07+0200

видео

в молдове

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47079815_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_41083e96586040fff861778bddf297a5.jpg

В первом чтении депутаты рассмотрят проекты поправок в Кодекс об образовании, Кодекс о правонарушениях и к Закону "О безопасности дорожного движения".Также в повестке дня – законопроект об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы.Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в Закон "О расследовании несчастных случаев и транспортных происшествий", поправки к Кодексу торгового морского судоходства.Также в повестку включены два проекта по ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, парламент, видео