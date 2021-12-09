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Заседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы
Парламент Молдовы в четверг, 9 декабря, проводит очередное пленарное заседание. Повестку дня утвердило в среду постоянное бюро законодательного органа.
2021-12-09T11:07+0200
2021-12-09T11:07+0200
2021-12-09T11:07+0200
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в молдове
парламент
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В первом чтении депутаты рассмотрят проекты поправок в Кодекс об образовании, Кодекс о правонарушениях и к Закону "О безопасности дорожного движения".Также в повестке дня – законопроект об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы.Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в Закон "О расследовании несчастных случаев и транспортных происшествий", поправки к Кодексу торгового морского судоходства.Также в повестку включены два проекта по ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития.
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в молдове, парламент, видео
Заседание парламента Молдовы
Парламент Молдовы в четверг, 9 декабря, проводит очередное пленарное заседание.
В первом чтении депутаты рассмотрят проекты поправок в Кодекс об образовании, Кодекс о правонарушениях и к Закону "О безопасности дорожного движения".
Также в повестке дня – законопроект об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы.
Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в Закон "О расследовании несчастных случаев и транспортных происшествий", поправки к Кодексу торгового морского судоходства.
Также в повестку включены два проекта по ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития.