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https://ru.sputnik.md/20211210/antikorruptsionnaya-prokuratura-prokommentirovala-obyski-v-genprokurature-47137667.html
Антикоррупционная прокуратура прокомментировала обыски в Генпрокуратуре
Антикоррупционная прокуратура прокомментировала обыски в Генпрокуратуре
Прокуроры сообщили дополнительную информацию по результатам сегодняшних обысков в помещениях Генеральной прокуратуры.
2021-12-10T20:42+0200
2021-12-10T20:42+0200
общество
антикоррупционная прокуратура
генпрокуратура молдовы
обыски
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В течение дня в пятницу Антикоррупционная прокуратура провела обыски в автомобиле и в доме прокурора Генеральной прокуратуры, в отношении которого ведется уголовное расследование о принуждении свидетеля к даче показаний.Ведомство подчеркнуло, что во время обысков антикоррупционные прокуроры не имели доступа ни к одному уголовному делу, которое ведется подозреваемым сотрудником Генпрокуратуры, что подтверждается видеозаписями, сделанными во время обыска.Антикоррупционная прокуратура также подчеркивает, что некоторые документы и устройства хранения данных были добровольно переданы прокурором для проведения расследования. Планируется, что в понедельник все материалы, с которых сделают копии, будут возвращены находящемуся под следствием прокурору, и таким образом, ведение уголовных дел, которыми тот занимается, не будет поставлено под угрозу.В настоящий момент прокуратура не применяла каких-либо принудительных мер в отношении прокурора, в отношении которого ведется уголовное расследование. Ему обеспечены полная свобода передвижения и общения.
https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html
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антикоррупционная прокуратура, генпрокуратура молдовы, обыски, в молдове

Антикоррупционная прокуратура прокомментировала обыски в Генпрокуратуре

20:42 10.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Прокуроры сообщили дополнительную информацию по результатам сегодняшних обысков в помещениях Генеральной прокуратуры.
КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В течение дня в пятницу Антикоррупционная прокуратура провела обыски в автомобиле и в доме прокурора Генеральной прокуратуры, в отношении которого ведется уголовное расследование о принуждении свидетеля к даче показаний.
Ведомство подчеркнуло, что во время обысков антикоррупционные прокуроры не имели доступа ни к одному уголовному делу, которое ведется подозреваемым сотрудником Генпрокуратуры, что подтверждается видеозаписями, сделанными во время обыска.
Антикоррупционная прокуратура также подчеркивает, что некоторые документы и устройства хранения данных были добровольно переданы прокурором для проведения расследования. Планируется, что в понедельник все материалы, с которых сделают копии, будут возвращены находящемуся под следствием прокурору, и таким образом, ведение уголовных дел, которыми тот занимается, не будет поставлено под угрозу.
В настоящий момент прокуратура не применяла каких-либо принудительных мер в отношении прокурора, в отношении которого ведется уголовное расследование. Ему обеспечены полная свобода передвижения и общения.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Общество
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
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