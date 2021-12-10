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Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 11, 12 и 13 декабря.
2021-12-10T12:32+0200
2021-12-10T12:32+0200
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходные.Так, 95-й бензин подешевеет на шесть банов, цена опустится до 19,98 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,03 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены

12:32 10.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина возвращает заправочный пистолет в слот
Мужчина возвращает заправочный пистолет в слот - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на следующие дни.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на выходные.
Так, 95-й бензин подешевеет на шесть банов, цена опустится до 19,98 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,03 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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