https://ru.sputnik.md/20211210/bruter-tak-kto-vse-taki-ukral-milliard-47078532.html
Брутер: так кто все-таки украл миллиард
Брутер: так кто все-таки украл миллиард
Будут ли последствия кражи века
2021-12-10T08:00+0200
2021-12-10T08:00+0200
2021-12-10T08:00+0200
радио
илан шор
владимир филат
майя санду
кража века
миллиард
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Брутер: так кто все-таки украл миллиард
Брутер: так кто все-таки украл миллиард
Борьба за умы электората, основанная на эксплуатации темы возврата денег из "украденного миллиарда" и наказания виновных, несколько отодвинулась на периферию политической борьбы. Одна из причин этого – постоянно звучащие взаимные обвинения молдавских политиков в пресловутой "краже века", что несколько "замылило" информационное пространство – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер."Можно сказать, что Шор виноват в краже миллиарда. Можно сказать, что Филат украл миллиард. Можно сказать, что Санду виновна в краже миллиарда, ведь во время кражи она была "при исполнении". Вопрос в том, когда и против кого выдвигают претензии", - сказал аналитик.Обвинения в краже давно стали привычной частью политической борьбы, причем не только в Молдове, уверен эксперт.Надеяться на честное и объективное расследование самого резонансного преступления в истории Молдовы смысла пока нет, считает политолог.Летом 2021 года президент Майя Санду отвергла обвинения депутата-социалиста Богдана Цырди в свой адрес. Санду тогда заявила, что все, кто обвиняет ее в причастности к коррупционным преступлениям, объединились против президента и партии."Они боятся, что в парламенте будет большинство честных депутатов. У него есть личный интерес. Отсюда страх и атаки в мой адрес и в адрес партии, которая меня поддерживает", — заявила Санду.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
илан шор, владимир филат, майя санду, кража века, миллиард, аудио
Брутер: так кто все-таки украл миллиард
Политический аналитик высказал свое мнение по поводу уже подзабытой "кражи века" и ее последствий для политической жизни Молдовы.
Борьба за умы электората, основанная на эксплуатации темы возврата денег из "украденного миллиарда" и наказания виновных, несколько отодвинулась на периферию политической борьбы. Одна из причин этого – постоянно звучащие взаимные обвинения молдавских политиков в пресловутой "краже века", что несколько "замылило" информационное пространство – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог Владимир Брутер.
"Можно сказать, что Шор виноват в краже миллиарда. Можно сказать, что Филат украл миллиард. Можно сказать, что Санду виновна в краже миллиарда, ведь во время кражи она была "при исполнении". Вопрос в том, когда и против кого выдвигают претензии", - сказал аналитик.
Обвинения в краже давно стали привычной частью политической борьбы, причем не только в Молдове, уверен эксперт.
"Люди, которые не связаны с политикой, не могут быть бенефициарами подобных действий. Майя Санду была при власти и голосовала за все, что предлагал Филат, который потом за кражу миллиарда отправился в тюрьму. Поэтому, когда мы говорим о том, кого и в чем обвинять, нужно представлять, что все обвинения такого рода в Молдове и даже в соседних с ней странах являются функцией политического доминирования", - отметил Брутер.
Надеяться на честное и объективное расследование самого резонансного преступления в истории Молдовы смысла пока нет, считает политолог.
"Пока прокурор будет политизирован, невозможно получить ответы на подобные вопросы. В краже миллиарда в разной степени замешана вся политическая элита Молдовы на тот момент. Либо виноваты все, либо эту ситуацию нужно исправить, забыть о ней, потому что она частично уже исправлена, и двигаться дальше. Но думаю, ни одного варианта при нынешней власти не будет", - резюмировал собеседник.
Летом 2021 года президент Майя Санду отвергла обвинения депутата-социалиста Богдана Цырди в свой адрес. Санду тогда заявила, что все, кто обвиняет ее в причастности к коррупционным преступлениям, объединились против президента и партии.
"Они боятся, что в парламенте будет большинство честных депутатов. У него есть личный интерес. Отсюда страх и атаки в мой адрес и в адрес партии, которая меня поддерживает", — заявила Санду.