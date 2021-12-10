https://ru.sputnik.md/20211210/bruter-tak-kto-vse-taki-ukral-milliard-47078532.html

Брутер: так кто все-таки украл миллиард

Брутер: так кто все-таки украл миллиард

Будут ли последствия кражи века

2021-12-10T08:00+0200

2021-12-10T08:00+0200

2021-12-10T08:00+0200

радио

илан шор

владимир филат

майя санду

кража века

миллиард

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/09/47078656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78a1590f034edc93211705d73a60105a.jpg

Брутер: так кто все-таки украл миллиард Брутер: так кто все-таки украл миллиард

Борьба за умы электората, основанная на эксплуатации темы возврата денег из "украденного миллиарда" и наказания виновных, несколько отодвинулась на периферию политической борьбы. Одна из причин этого – постоянно звучащие взаимные обвинения молдавских политиков в пресловутой "краже века", что несколько "замылило" информационное пространство – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер."Можно сказать, что Шор виноват в краже миллиарда. Можно сказать, что Филат украл миллиард. Можно сказать, что Санду виновна в краже миллиарда, ведь во время кражи она была "при исполнении". Вопрос в том, когда и против кого выдвигают претензии", - сказал аналитик.Обвинения в краже давно стали привычной частью политической борьбы, причем не только в Молдове, уверен эксперт.Надеяться на честное и объективное расследование самого резонансного преступления в истории Молдовы смысла пока нет, считает политолог.Летом 2021 года президент Майя Санду отвергла обвинения депутата-социалиста Богдана Цырди в свой адрес. Санду тогда заявила, что все, кто обвиняет ее в причастности к коррупционным преступлениям, объединились против президента и партии."Они боятся, что в парламенте будет большинство честных депутатов. У него есть личный интерес. Отсюда страх и атаки в мой адрес и в адрес партии, которая меня поддерживает", — заявила Санду.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

илан шор, владимир филат, майя санду, кража века, миллиард, аудио