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Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну
Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну
Владимир Журавлев подтвердил информацию о том, что его не впустили в Молдову. 10.12.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Член Общественной палаты России Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости информацию о том, что Молдова не впустила его в страну."Да, надуманное, необоснованное решение Пограничной службы Молдавии", – сообщил член ОП РФ информагентству.Ранее о том, что Журавлев не смог въехать в Молдову, сообщила политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая, которую также не пустили на территорию страны.
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в молдове, россия, молдова, общественная палата россии

Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну

11:39 10.12.2021 (обновлено: 11:53 10.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausAeroportul Chișinău
Aeroportul Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Владимир Журавлев подтвердил информацию о том, что его не впустили в Молдову.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Член Общественной палаты России Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости информацию о том, что Молдова не впустила его в страну.
"Да, надуманное, необоснованное решение Пограничной службы Молдавии", – сообщил член ОП РФ информагентству.
Ранее о том, что Журавлев не смог въехать в Молдову, сообщила политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая, которую также не пустили на территорию страны.
Наталия Нарочницкая - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Российского ученого-политолога не пустили в Молдову
09:44
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