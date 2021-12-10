https://ru.sputnik.md/20211210/chlen-obschestvennoy-palaty-47114379.html
Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну
Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну
Владимир Журавлев подтвердил информацию о том, что его не впустили в Молдову. 10.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-10T11:39+0200
2021-12-10T11:39+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Член Общественной палаты России Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости информацию о том, что Молдова не впустила его в страну."Да, надуманное, необоснованное решение Пограничной службы Молдавии", – сообщил член ОП РФ информагентству.Ранее о том, что Журавлев не смог въехать в Молдову, сообщила политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая, которую также не пустили на территорию страны.
https://ru.sputnik.md/20211210/rossiyskiy-uchenyy-moldova-47109000.html
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в молдове, россия, молдова, общественная палата россии
Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну
11:39 10.12.2021 (обновлено: 11:53 10.12.2021)
Владимир Журавлев подтвердил информацию о том, что его не впустили в Молдову.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik.
Член Общественной палаты России Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости
информацию о том, что Молдова не впустила его в страну.
"Да, надуманное, необоснованное решение Пограничной службы Молдавии", – сообщил член ОП РФ информагентству.
Ранее о том, что Журавлев не смог въехать в Молдову, сообщила политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая, которую также не пустили на территорию страны.