https://ru.sputnik.md/20211210/chlen-obschestvennoy-palaty-47114379.html

Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну

Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не впустила его в страну

Владимир Журавлев подтвердил информацию о том, что его не впустили в Молдову. 10.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-10T11:39+0200

2021-12-10T11:39+0200

2021-12-10T11:53+0200

в молдове

россия

молдова

общественная палата россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46667865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32c04a8057589b4ad172400b0fd37da0.jpg

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Член Общественной палаты России Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости информацию о том, что Молдова не впустила его в страну."Да, надуманное, необоснованное решение Пограничной службы Молдавии", – сообщил член ОП РФ информагентству.Ранее о том, что Журавлев не смог въехать в Молдову, сообщила политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая, которую также не пустили на территорию страны.

https://ru.sputnik.md/20211210/rossiyskiy-uchenyy-moldova-47109000.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, россия, молдова, общественная палата россии