https://ru.sputnik.md/20211210/deputat-parlament-moldova-rossia-nado-druzhit-47140125.html
Депутат парламента Молдовы: с Россией надо дружить
Депутат парламента Молдовы: с Россией надо дружить
Депутат оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов считает, что власти Молдовы в вопросах внешней политике должны исходить из национальных интересов страны.
2021-12-10T22:00+0200
2021-12-10T22:00+0200
2021-12-10T22:00+0200
радио
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молдова
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Нынешняя власть в Молдове неискренна в общении с традиционным стратегическим партнером – с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Spuntik Молдова депутат от Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак.Так парламентарий прокомментировал слова спикера высшего законодательного органа Молдовы Игоря Гросу, который заявил, что новый состав Совета по телевидению и радио должен бороться с двумя видами пропаганды, "в том числе с той, которая исходит из Российской Федерации"."Нынешняя власть неискренна в общении с нашими традиционными стратегическими партнерами – с Российской Федерацией. Потому что рынок сбыта у нас именно там. Интересы наших граждан – тоже там, так как самая большая по численности наша диаспора – в России. Речь идет о сотнях тысяч граждан. Что касается энергоносителей, наш интерес – тоже там. Несколько недель назад у нас едва не сорвался газовый контракт", – сказал Новак.По его мнению, когда некоторые политики делают громкие заявления в адрес Российской Федерации – "это напрямую вредит нашим двусторонним отношениям". Как подчеркнул депутат, среди национальных интересов республики – обеспечение страны энергоресурсами, возможность для молдавских аграриев реализовывать свою продукцию, так как в России огромный рынок сбыта, подписание с РФ двустороннего соглашения, чтобы дать определенные гарантии в социальной сфере гражданам Молдовы, которые работают там годами. "Вот где наши интересы, и это я лишь малую часть перечислил. А когда мы пытаемся понравиться западным партнерам такой риторикой - "запретим, исключим, навредим", то это ни к чему хорошему не приведет", – заключил Новак.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
россия, молдова, видео
Депутат парламента Молдовы: с Россией надо дружить
Депутат оппозиционной в парламенте Молдовы фракции Блока коммунистов и социалистов считает, что власти республики в вопросах внешней политики должны исходить из национальных интересов страны.
Нынешняя власть в Молдове неискренна в общении с традиционным стратегическим партнером – с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Spuntik Молдова
депутат от Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак.
Так парламентарий прокомментировал слова спикера высшего законодательного органа Молдовы Игоря Гросу, который заявил
, что новый состав Совета по телевидению и радио должен бороться с двумя видами пропаганды, "в том числе с той, которая исходит из Российской Федерации".
"Нынешняя власть неискренна в общении с нашими традиционными стратегическими партнерами – с Российской Федерацией. Потому что рынок сбыта у нас именно там. Интересы наших граждан – тоже там, так как самая большая по численности наша диаспора – в России. Речь идет о сотнях тысяч граждан. Что касается энергоносителей, наш интерес – тоже там. Несколько недель назад у нас едва не сорвался газовый контракт", – сказал Новак.
По его мнению, когда некоторые политики делают громкие заявления в адрес Российской Федерации – "это напрямую вредит нашим двусторонним отношениям".
"Сжигать мосты не советую. С Россией надо дружить. И вообще, мы маленькая страна и должны дружить со всеми, но исключительно продвигать свои национальные интересы", – отметил Новак.
Как подчеркнул депутат, среди национальных интересов республики – обеспечение страны энергоресурсами, возможность для молдавских аграриев реализовывать свою продукцию, так как в России огромный рынок сбыта, подписание с РФ двустороннего соглашения, чтобы дать определенные гарантии в социальной сфере гражданам Молдовы, которые работают там годами.
"Вот где наши интересы, и это я лишь малую часть перечислил. А когда мы пытаемся понравиться западным партнерам такой риторикой - "запретим, исключим, навредим", то это ни к чему хорошему не приведет", – заключил Новак.