https://ru.sputnik.md/20211210/detali-obysky-47111916.html

Появилась информация об обысках, прошедших в тюрьмах Молдовы

Появилась информация об обысках, прошедших в тюрьмах Молдовы

Несколько человек получили статус обвиняемых.

2021-12-10T11:12+0200

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. По делу о нелегальной продаже авто из Европы проходят 40 обвиняемых. Об этом сообщили в пятницу в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).Как отметили в ведомстве, из них 18 человек уже отбывают наказание за другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В настоящее время 15 человек находятся под контролем, еще три человека находятся под домашним арестом. Остальные лица, проходящие по делу, сотрудничают со следствием. Как отметили в прокуратуре, ранее по этому делу было проведено 60 обысков в местах заключения и в домах лиц, подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся мошенничеством с автомобилями. По данным следствия, было задержано всего 24 человека вне исправительных учреждений, также 19 заключенных были отправлены на допрос. До настоящего времени ущерб от деятельности преступной группы оценивается в 2 миллиона леев. Следственные мероприятия проводили в 14 районах страны. По данным следствия, преступная группировка создала схему продажи машин из Европы и осуществляла свою деятельность в 2020-2021 годах при участии нескольких заключенных из разных исправительных учреждений. По данному делу было открыто 25 уголовных дел. По данным следствия, подозреваемые с помощью аккаунтов в интернете размещали объявления по продаже авто в европейские страны, сами они выступали как посредники. Затем подозреваемые требовали у клиентов аванс за сделку, в некоторых случаях не один раз, таким образом несколько пострадавших заплатили мошенникам в общей сложности около девяти тысяч евро.Далее подозреваемые удаляли все объявления и выбрасывали сим-карты.

https://ru.sputnik.md/20211207/obyski-zaderzhanya-zaklyuchennye-47017440.html

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