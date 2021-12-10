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Появилась информация об обысках, прошедших в тюрьмах Молдовы
11:12 10.12.2021 (обновлено: 11:27 10.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariПрокуратура по организованной преступности и особым делам
© Sputnik / Miroslav Rotari
По результатам проведенных обысков несколько человек получили статус обвиняемых.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. По делу о нелегальной продаже авто из Европы проходят 40 обвиняемых. Об этом сообщили в пятницу в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Как отметили в ведомстве, из них 18 человек уже отбывают наказание за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Их временно перевели из тюрем, где они отбывали срок, в другие учреждения, чтобы прокуроры могли представить им обвинение", – говорится в сообщении PCCOCS.
В настоящее время 15 человек находятся под контролем, еще три человека находятся под домашним арестом. Остальные лица, проходящие по делу, сотрудничают со следствием.
Как отметили в прокуратуре, ранее по этому делу было проведено 60 обысков в местах заключения и в домах лиц, подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся мошенничеством с автомобилями.
По данным следствия, было задержано всего 24 человека вне исправительных учреждений, также 19 заключенных были отправлены на допрос. До настоящего времени ущерб от деятельности преступной группы оценивается в 2 миллиона леев.
Следственные мероприятия проводили в 14 районах страны.
По данным следствия, преступная группировка создала схему продажи машин из Европы и осуществляла свою деятельность в 2020-2021 годах при участии нескольких заключенных из разных исправительных учреждений. По данному делу было открыто 25 уголовных дел.
По данным следствия, подозреваемые с помощью аккаунтов в интернете размещали объявления по продаже авто в европейские страны, сами они выступали как посредники. Затем подозреваемые требовали у клиентов аванс за сделку, в некоторых случаях не один раз, таким образом несколько пострадавших заплатили мошенникам в общей сложности около девяти тысяч евро.
По данным следствия, подозреваемые с помощью аккаунтов в интернете размещали объявления по продаже авто в европейские страны, сами они выступали как посредники. Затем подозреваемые требовали у клиентов аванс за сделку, в некоторых случаях не один раз, таким образом несколько пострадавших заплатили мошенникам в общей сложности около девяти тысяч евро.
Далее подозреваемые удаляли все объявления и выбрасывали сим-карты.