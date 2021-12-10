https://ru.sputnik.md/20211210/ekspert-proezd-v-obschestvennom-transporte-kishineva-podorozhaet-neizbezhno-47134194.html
Эксперт: проезд в общественном транспорте Кишинева подорожает неизбежно
Эксперт: проезд в общественном транспорте Кишинева подорожает неизбежно
Что станет "лекарством" от транспортного коллапса в столице
2021-12-10T22:15+0200
2021-12-10T22:15+0200
2021-12-10T22:15+0200
кишинев
ион чебан
общественный транспорт
тарифы
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении цены за проезд в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой следует социальный взрыв. Но так ли это?"Возможно, не все знают, но общественный транспорт в Кишиневе – субсидируемый, – говорит в интервью Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. – Речь идет о сотнях миллионов леев в год или более чем о 20% из муниципального бюджета. И каждый год эти расходы растут. И все для того, чтобы мы с вами могли платить два и три лея за проезд в троллейбусе и автобусе соответственно".Ионицэ также указывает на малоизвестный в обществе, но крайне важный, с его точки зрения, факт.Ионицэ развивает мысль, которая, на первый взгляд, может показаться парадоксальной. В Кишиневе, занимающем один процент территории республики, ежедневно концентрируется 50% национального транспортного трафика. То есть, половина всего автотранспорта, каждый день передвигающегося по дорогам страны, ездит по Кишиневу. И решение проблемы, считает эксперт, лежит лишь в одной плоскости – в развитии системы общественного транспорта. Плохо это или хорошо, но повышение тарифов способствует этому развитию."По моему глубокому убеждению, политика любого молдавского муниципалитета должна заключаться в максимально жестком отношении к автовладельцам. Парковки - исключительно платные и дорогие, высокие налоги, выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, на которые личному транспорту въезд заказан", – говорит Ионицэ.Он убежден, что нынешний всем очевидный и всех раздражающий транспортный коллапс в Кишиневе лечится только разумной и привлекательной для горожан сетью общественного транспорта. Однако удовольствие это дорогое.Насколько же реально может повыситься стоимость проезда в столичных автобусах и троллейбусах?"Сейчас это очень сложно прогнозировать. Чисто экономически, ответ будет один, политически – другой. В первом случае цена даже в 10 леев за билет не покроет затрат автотранспортных предприятий, во втором – возможно речь может идти о двукратном повышении нынешнего тарифа. Ясно одно: проезд подорожает неизбежно", – утверждает Ионицэ.Об объективных причинах подорожания говорит и экономист Галина Шеларь.И еще один момент. Решение о увеличении цен за проезд в общественном транспорте Кишинева будет в конечно итоге принимать муниципальный совет. Но можно не сомневаться, что с точки зрения общественности, ответственность за этот шаг будет лежать на одном конкретном человеке – столичном градоначальнике Ионе Чебане. Он сам, думается, это прекрасно понимает. Насколько оправданна его очевидная смелость, мы, видимо, узнаем в ближайшее время.
https://ru.sputnik.md/20211207/rost-tsen-na-proezd-obschestvennom-transporte-2022-goda-47027575.html
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, ион чебан, общественный транспорт, тарифы, в молдове
Эксперт: проезд в общественном транспорте Кишинева подорожает неизбежно
Но при правильном подходе этот грустный факт может стать "лекарством" от транспортного коллапса в столице, считает эксперт.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении цены за проезд в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.
Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой следует социальный взрыв. Но так ли это?
"Возможно, не все знают, но общественный транспорт в Кишиневе – субсидируемый, – говорит в интервью Sputnik Молдова
экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. – Речь идет о сотнях миллионов леев в год или более чем о 20% из муниципального бюджета. И каждый год эти расходы растут. И все для того, чтобы мы с вами могли платить два и три лея за проезд в троллейбусе и автобусе соответственно".
Ионицэ также указывает на малоизвестный в обществе, но крайне важный, с его точки зрения, факт.
"Со следующего года в Молдове дорожный налог с владельцев личного автотранспорта будет полностью идти в бюджет муниципалитетов республики. На мой взгляд, это одно из самых важных изменений, вводимых в стране. В местные бюджеты с 2022-го пойдут более 800 миллионов леев в год. Впрочем, для ситуации с общественным транспортом в Кишиневе даже этого уже недостаточно", - говорит экономист.
Ионицэ развивает мысль, которая, на первый взгляд, может показаться парадоксальной. В Кишиневе, занимающем один процент территории республики, ежедневно концентрируется 50% национального транспортного трафика. То есть, половина всего автотранспорта, каждый день передвигающегося по дорогам страны, ездит по Кишиневу. И решение проблемы, считает эксперт, лежит лишь в одной плоскости – в развитии системы общественного транспорта. Плохо это или хорошо, но повышение тарифов способствует этому развитию.
"По моему глубокому убеждению, политика любого молдавского муниципалитета должна заключаться в максимально жестком отношении к автовладельцам. Парковки - исключительно платные и дорогие, высокие налоги, выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, на которые личному транспорту въезд заказан", – говорит Ионицэ.
Он убежден, что нынешний всем очевидный и всех раздражающий транспортный коллапс в Кишиневе лечится только разумной и привлекательной для горожан сетью общественного транспорта. Однако удовольствие это дорогое.
Насколько же реально может повыситься стоимость проезда в столичных автобусах и троллейбусах?
"Сейчас это очень сложно прогнозировать. Чисто экономически, ответ будет один, политически – другой. В первом случае цена даже в 10 леев за билет не покроет затрат автотранспортных предприятий, во втором – возможно речь может идти о двукратном повышении нынешнего тарифа. Ясно одно: проезд подорожает неизбежно", – утверждает Ионицэ.
Об объективных причинах подорожания говорит и экономист Галина Шеларь.
"Хочу обратить ваше внимание не только на резкий скачок цен на энергоносители во всем мире, но и на простой факт, что новые платежки за коммунальные услуги в Молдове работники системы общественного транспорта получают также, как и их пассажиры. Им тоже нужно их как-то оплачивать", – говорит Шеларь.
И еще один момент. Решение о увеличении цен за проезд в общественном транспорте Кишинева будет в конечно итоге принимать муниципальный совет. Но можно не сомневаться, что с точки зрения общественности, ответственность за этот шаг будет лежать на одном конкретном человеке – столичном градоначальнике Ионе Чебане. Он сам, думается, это прекрасно понимает. Насколько оправданна его очевидная смелость, мы, видимо, узнаем в ближайшее время.