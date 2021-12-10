https://ru.sputnik.md/20211210/ekspert-proezd-v-obschestvennom-transporte-kishineva-podorozhaet-neizbezhno-47134194.html

Эксперт: проезд в общественном транспорте Кишинева подорожает неизбежно

Эксперт: проезд в общественном транспорте Кишинева подорожает неизбежно

Что станет "лекарством" от транспортного коллапса в столице

2021-12-10T22:15+0200

2021-12-10T22:15+0200

2021-12-10T22:15+0200

кишинев

ион чебан

общественный транспорт

тарифы

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении цены за проезд в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой следует социальный взрыв. Но так ли это?"Возможно, не все знают, но общественный транспорт в Кишиневе – субсидируемый, – говорит в интервью Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. – Речь идет о сотнях миллионов леев в год или более чем о 20% из муниципального бюджета. И каждый год эти расходы растут. И все для того, чтобы мы с вами могли платить два и три лея за проезд в троллейбусе и автобусе соответственно".Ионицэ также указывает на малоизвестный в обществе, но крайне важный, с его точки зрения, факт.Ионицэ развивает мысль, которая, на первый взгляд, может показаться парадоксальной. В Кишиневе, занимающем один процент территории республики, ежедневно концентрируется 50% национального транспортного трафика. То есть, половина всего автотранспорта, каждый день передвигающегося по дорогам страны, ездит по Кишиневу. И решение проблемы, считает эксперт, лежит лишь в одной плоскости – в развитии системы общественного транспорта. Плохо это или хорошо, но повышение тарифов способствует этому развитию."По моему глубокому убеждению, политика любого молдавского муниципалитета должна заключаться в максимально жестком отношении к автовладельцам. Парковки - исключительно платные и дорогие, высокие налоги, выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, на которые личному транспорту въезд заказан", – говорит Ионицэ.Он убежден, что нынешний всем очевидный и всех раздражающий транспортный коллапс в Кишиневе лечится только разумной и привлекательной для горожан сетью общественного транспорта. Однако удовольствие это дорогое.Насколько же реально может повыситься стоимость проезда в столичных автобусах и троллейбусах?"Сейчас это очень сложно прогнозировать. Чисто экономически, ответ будет один, политически – другой. В первом случае цена даже в 10 леев за билет не покроет затрат автотранспортных предприятий, во втором – возможно речь может идти о двукратном повышении нынешнего тарифа. Ясно одно: проезд подорожает неизбежно", – утверждает Ионицэ.Об объективных причинах подорожания говорит и экономист Галина Шеларь.И еще один момент. Решение о увеличении цен за проезд в общественном транспорте Кишинева будет в конечно итоге принимать муниципальный совет. Но можно не сомневаться, что с точки зрения общественности, ответственность за этот шаг будет лежать на одном конкретном человеке – столичном градоначальнике Ионе Чебане. Он сам, думается, это прекрасно понимает. Насколько оправданна его очевидная смелость, мы, видимо, узнаем в ближайшее время.

https://ru.sputnik.md/20211207/rost-tsen-na-proezd-obschestvennom-transporte-2022-goda-47027575.html

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кишинев, ион чебан, общественный транспорт, тарифы, в молдове