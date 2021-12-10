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Инфляция в США бьет рекорды, Байден: американцы стали богаче
Хозяин Белого дома оригинально прокомментировал тревожные показатели инфляции в США.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Рост инфляции в США стал рекордным за последние 40 лет. Однако президент страны Джо Байден заявил, что американцы стали богаче на 100 долларов в месяц, передает РИА Новости.
"У американцев в кармане больше денег сейчас, чем в это же время в прошлом году – на 100 долларов больше ежемесячно – даже с учетом роста цен", - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
По информации Министерства труда США, потребительские цены в стране в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%. При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - составила 4,9%, в том числе 0,5% только за ноябрь. Цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,7%, на энергоносители - на 3,5%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 6,1%, а энергоносители - на 33,3%.
Президент США утверждает: цифры отражают давление, с которым сталкиваются экономики всего мира, выходя из пандемии. Рост цен замедляется, "хотя и не так быстро, как хотелось бы", - отмечает Байден и заявляет, что снижение цен и затрат – главная цель его администрации.
"Наша экономика - как и экономики других крупных стран - была разрушена пандемией. Вчера мы получили еще одно доказательство того, что восстановление рабочих мест идет по плану и устанавливает рекорды - страховые выплаты по безработице упали до самого низкого уровня за 50 лет и почти 6 миллионов американцев вернулись к работе", - заявил Байден
Он также явил, что ждет в ближайшие недели прогресса и в решении проблем, связанных с цепочкой поставок.
"Наша экономика - как и экономики других крупных стран - была разрушена пандемией. Вчера мы получили еще одно доказательство того, что восстановление рабочих мест идет по плану и устанавливает рекорды - страховые выплаты по безработице упали до самого низкого уровня за 50 лет и почти 6 миллионов американцев вернулись к работе", - заявил Байден
Он также явил, что ждет в ближайшие недели прогресса и в решении проблем, связанных с цепочкой поставок.
26 августа, 16:12