https://ru.sputnik.md/20211210/iz-moldovy-deportiruyut-zamdirektora-instituta-stran-sng-egorova---press-sluzhba-instituta-47135228.html

Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института

Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в... 10.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-10T18:56+0200

2021-12-10T18:56+0200

2021-12-10T19:02+0200

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института."Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства."В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали", - пояснил он.Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.

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