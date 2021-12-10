https://ru.sputnik.md/20211210/iz-moldovy-deportiruyut-zamdirektora-instituta-stran-sng-egorova---press-sluzhba-instituta-47135228.html
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в... 10.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-10T18:56+0200
2021-12-10T18:56+0200
2021-12-10T19:02+0200
политика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34123314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d08f255ae5480636d966c8f5427f4f0f.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института."Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства."В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали", - пояснил он.Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34123314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a162761b4ff03665e79039b34a21d67a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
18:56 10.12.2021 (обновлено: 19:02 10.12.2021)
Дополняется
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik.
Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу института.
"Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства.
"В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали", - пояснил он.
Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.
Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.