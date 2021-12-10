Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211210/iz-moldovy-deportiruyut-zamdirektora-instituta-stran-sng-egorova---press-sluzhba-instituta-47135228.html
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в... 10.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-10T18:56+0200
2021-12-10T19:02+0200
политика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34123314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d08f255ae5480636d966c8f5427f4f0f.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института."Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства."В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали", - пояснил он.Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34123314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a162761b4ff03665e79039b34a21d67a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института

18:56 10.12.2021 (обновлено: 19:02 10.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКишиневский аэропорт
Кишиневский аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дополняется
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
"Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства.

"В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали", - пояснил он.
Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.
Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:05Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море
18:56Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
18:40В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове
18:28Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
18:05Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове
17:49Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС
17:35Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ
17:00Стала известна реакция Кремля на инцидент в Керченском проливе
16:40Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
16:15Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит
15:50Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
15:27В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
14:59Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой
14:25Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы
13:56Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
13:27Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье
12:58Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
12:32Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:06Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе