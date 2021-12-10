https://ru.sputnik.md/20211210/kak-prokhodyat-vybory-lidera-pridnestrovya-47138194.html

Как проходят выборы лидера Приднестровья

Как проходят выборы лидера Приднестровья

С понедельника приднестровцы голосуют досрочно. Основной день выборов главы Приднестровского региона состоится 12 декабря.

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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.Досрочное голосованиеОсновной день голосования состоится в воскресенье, 12 декабря. С понедельника проходит досрочное голосование для тех, кто в день выборов будет за границей или на службе.Студенты с временной регистрацией в общежитиях учебных заведений также могли проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях с 6 по 9 декабря. О механизме голосования жителей Приднестровья без прописки и регистрации в регионе рассказала председатель ЦИК Елена Городецкая.По данным ЦИК, за первые 4 дня досрочно проголосовало 2378 избирателей. 10 и 11 декабря заранее отдать свой голос можно на некоторых избирательных участках.Тираспольчане рассказали Sputnik, чего ждут от выборов."Меня с детства приучили родители ходить на выборы. Я считаю, что каждый житель Приднестровья должен прийти и проголосовать за своего кандидата. А если не проявлять свою гражданскую позицию, так и нечего на жизнь потом жаловаться. Наше благополучие и выбор - в наших руках", - говорит тираспольчанка Татьяна Колесниченко."У меня есть дети, и сегодня я голосую за их будущее. Нельзя быть равнодушными и отсиживаться во время выборов. Я изучила кандидатов и точно знаю, за кого голосую", - признается Людмила Дохмила.Последний день агитацииВ пятницу еще раздавали агитационные материалы с достижениями и планами кандидатов. Социальные сети тоже стали площадкой для призывов прийти на избирательные участки."Я верю в то, что этот судьбоносный для каждого из нас день приднестровцы проведут как никогда активно, придут на выборы ради будущего нашей страны, ради будущего нашего и наших детей, наших внуков. Приходите 12 декабря на выборы и голосуйте своим сердцем и умом", - написала на странице в Facebook вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева.Дипломатический скандалНа выборы в Приднестровье не попадет ряд российских наблюдателей. Члена Общественной палаты России Владимира Журавлева, политолога Наталию Нарочницкую, директора московского бюро по правам человека, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брод и других гостей не пустили молдавские власти. Дипломатический скандал разразился перед днем тишины.Приднестровская администрация обратилась к международным участникам формата "5+2" с призывом дать оценку попыткам Кишинева помешать электоральным процессам в Приднестровье и потребовали от Кишинева прекратить провокации в отношении граждан России и жителей Приднестровья.Пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ на своей странице в соцсети порекомендовал "отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", вести себя как желанному гостю".В субботу в Приднестровье день тишины. Агитация запрещена в канун и в день самих выборов. 12 декабря в регионе будет открыто 255 избирательных участков. Еще два - для граждан, находящихся в местах временного пребывания. Из-за пандемии коронавируса выборы будут проходить с карантинными ограничениями: кабинки без штор, санобработка, дезинфекторы, маски и социальная дистанция.Избирательные участки начнут свою работу в 07.00. Завершится голосование в 20.00.Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через дипломатические каналы в пятницу призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее, Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.

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в молдове, приднестровье, выборы