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Как проходят выборы лидера Приднестровья
© Sputnik / Sorokopud JuliaЗдание ЦИК в Приднестровье
© Sputnik / Sorokopud Julia
С понедельника приднестровцы голосуют досрочно. Основной день выборов главы Приднестровского региона состоится 12 декабря.
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера. На пост главы региона претендуют два кандидата: нынешний лидер Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
Досрочное голосование
Основной день голосования состоится в воскресенье, 12 декабря. С понедельника проходит досрочное голосование для тех, кто в день выборов будет за границей или на службе.
"Заранее отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата могут избиратели, которые в основной день голосования будут находиться за пределами Приднестровья, в служебной командировке или выполнять государственные, или служебные, трудовые обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметили в центральной избирательной комиссии Приднестровья.
Студенты с временной регистрацией в общежитиях учебных заведений также могли проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях с 6 по 9 декабря. О механизме голосования жителей Приднестровья без прописки и регистрации в регионе рассказала председатель ЦИК Елена Городецкая.
"Поскольку все Приднестровье – это один округ и бюллетени везде одинаковы, мы определили для голосования таких граждан 7 избирательных участков, по одному в каждом районе", – отметила на онлайн-конференции Елена Городецкая.
По данным ЦИК, за первые 4 дня досрочно проголосовало 2378 избирателей. 10 и 11 декабря заранее отдать свой голос можно на некоторых избирательных участках.
Тираспольчане рассказали Sputnik, чего ждут от выборов.
"Меня с детства приучили родители ходить на выборы. Я считаю, что каждый житель Приднестровья должен прийти и проголосовать за своего кандидата. А если не проявлять свою гражданскую позицию, так и нечего на жизнь потом жаловаться. Наше благополучие и выбор - в наших руках", - говорит тираспольчанка Татьяна Колесниченко.
"У меня есть дети, и сегодня я голосую за их будущее. Нельзя быть равнодушными и отсиживаться во время выборов. Я изучила кандидатов и точно знаю, за кого голосую", - признается Людмила Дохмила.
Последний день агитации
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛистовка с кандидатом на выборы в Приднестровье
Листовка с кандидатом на выборы в Приднестровье
© Sputnik / Sorokopud Julia
В пятницу еще раздавали агитационные материалы с достижениями и планами кандидатов. Социальные сети тоже стали площадкой для призывов прийти на избирательные участки.
"Я верю в то, что этот судьбоносный для каждого из нас день приднестровцы проведут как никогда активно, придут на выборы ради будущего нашей страны, ради будущего нашего и наших детей, наших внуков. Приходите 12 декабря на выборы и голосуйте своим сердцем и умом", - написала на странице в Facebook вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева.
Дипломатический скандал
На выборы в Приднестровье не попадет ряд российских наблюдателей. Члена Общественной палаты России Владимира Журавлева, политолога Наталию Нарочницкую, директора московского бюро по правам человека, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брод и других гостей не пустили молдавские власти. Дипломатический скандал разразился перед днем тишины.
"Называющие себя "демократическими" власти Молдовы позволили себе грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом в Приднестровье", – прокомментировали ситуацию в приднестровском дипломатическом ведомстве.
Приднестровская администрация обратилась к международным участникам формата "5+2" с призывом дать оценку попыткам Кишинева помешать электоральным процессам в Приднестровье и потребовали от Кишинева прекратить провокации в отношении граждан России и жителей Приднестровья.
Пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ на своей странице в соцсети порекомендовал "отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", вести себя как желанному гостю".
"Демократия – это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", – написал Водэ.
В субботу в Приднестровье день тишины. Агитация запрещена в канун и в день самих выборов. 12 декабря в регионе будет открыто 255 избирательных участков. Еще два - для граждан, находящихся в местах временного пребывания. Из-за пандемии коронавируса выборы будут проходить с карантинными ограничениями: кабинки без штор, санобработка, дезинфекторы, маски и социальная дистанция.
Избирательные участки начнут свою работу в 07.00. Завершится голосование в 20.00.
© Sputnik / Sorokopud JuliaКандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
Кандидат на выборах главы Приднестровья, Пынзарь Сергей Николаевич
© Sputnik / Sorokopud Julia
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛистовка с кандидатом на выборы главы Приднестровья Вадимом Красносельским (справа)
Листовка с кандидатом на выборы главы Приднестровья Вадимом Красносельским (справа)
© Sputnik / Sorokopud Julia
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через дипломатические каналы в пятницу призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее, Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.