https://ru.sputnik.md/20211210/kakie-pozhelaniya-ot-detey-v-moldove-poluchaet-pod-novyy-god-mosh-krechun-47141344.html
Какие пожелания от детей в Молдове получает под Новый год Мош Крэчун
Какие пожелания от детей в Молдове получает под Новый год Мош Крэчун
Мош Крэчун ждет письма от детей к Новому году: что закгдывают дети - от игрушек и сластей до того, чтобы родители вернулись домой с заработков
2021-12-10T23:45+0200
2021-12-10T23:45+0200
2021-12-10T23:45+0200
общество
молдова
новый год
мош крэчун
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"Академия Мош Крэчуна" организовала для детей из Кишинева долгожданную встречу с главным новогодним волшебником страны. Малыши вместе с родителями пришли в центральный офис ГП "Почта Молдовы", чтобы лично написать письмо Мош Крэчуну. Дети говорят, что в своих письмах просят не только подарки вроде книг или игрушек, но и обращаются к молдавскому Деду Морозу с просьбой о здоровье для самых близких.Главного новогоднего волшебника "задобрили" песнями и стихами.Мош Крэчун рассказал в комментарии Sputnik Молдова, что чаще всего дети загадывают игрушки и сласти, а другие желают, чтобы родители вернулись домой из-за границы. В таких случаях волшебник объясняет, что подобные желания будут исполняться постепенно, так как на это требуется больше времени.Помощники Мош Крэчуна отмечают, что письма к Новому году приходят со всех уголков мира – из России, Румынии, США и даже Китая. Письма можно отправлять бесплатно, не наклеивая марку, а просто написать на конверте: "Мош Крэчуну". Волшебник обещает незамедлительно выслать ответ с поздравлениями на красочном листе. Мош Крэчун отвечает на письма не только детей, но и взрослых.Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи, финского Йылувана, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса – у него свой характер, одежда, традиции.
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Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
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Sputnik Молдова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
молдова, новый год, мош крэчун
Какие пожелания от детей в Молдове получает под Новый год Мош Крэчун
Что загадывают дети в Молдове на Новый год: пожелания в письмах главному зимнему волшебнику страны – Мош Крэчуну.
"Академия Мош Крэчуна" организовала для детей из Кишинева долгожданную встречу с главным новогодним волшебником страны. Малыши вместе с родителями пришли в центральный офис ГП "Почта Молдовы", чтобы лично написать письмо Мош Крэчуну.
Дети говорят, что в своих письмах просят не только подарки вроде книг или игрушек, но и обращаются к молдавскому Деду Морозу с просьбой о здоровье для самых близких.
Главного новогоднего волшебника "задобрили" песнями и стихами.
Мош Крэчун рассказал в комментарии Sputnik Молдова
, что чаще всего дети загадывают игрушки и сласти, а другие желают, чтобы родители вернулись домой из-за границы. В таких случаях волшебник объясняет, что подобные желания будут исполняться постепенно, так как на это требуется больше времени.
Помощники Мош Крэчуна отмечают, что письма к Новому году приходят со всех уголков мира – из России, Румынии, США и даже Китая.
Письма можно отправлять бесплатно, не наклеивая марку, а просто написать на конверте: "Мош Крэчуну". Волшебник обещает незамедлительно выслать ответ с поздравлениями на красочном листе. Мош Крэчун отвечает на письма не только детей, но и взрослых.
Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи, финского Йылувана, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса – у него свой характер, одежда, традиции.