https://ru.sputnik.md/20211210/kakie-pozhelaniya-ot-detey-v-moldove-poluchaet-pod-novyy-god-mosh-krechun-47141344.html

Какие пожелания от детей в Молдове получает под Новый год Мош Крэчун

Какие пожелания от детей в Молдове получает под Новый год Мош Крэчун

Мош Крэчун ждет письма от детей к Новому году: что закгдывают дети - от игрушек и сластей до того, чтобы родители вернулись домой с заработков

2021-12-10T23:45+0200

2021-12-10T23:45+0200

2021-12-10T23:45+0200

общество

молдова

новый год

мош крэчун

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"Академия Мош Крэчуна" организовала для детей из Кишинева долгожданную встречу с главным новогодним волшебником страны. Малыши вместе с родителями пришли в центральный офис ГП "Почта Молдовы", чтобы лично написать письмо Мош Крэчуну. Дети говорят, что в своих письмах просят не только подарки вроде книг или игрушек, но и обращаются к молдавскому Деду Морозу с просьбой о здоровье для самых близких.Главного новогоднего волшебника "задобрили" песнями и стихами.Мош Крэчун рассказал в комментарии Sputnik Молдова, что чаще всего дети загадывают игрушки и сласти, а другие желают, чтобы родители вернулись домой из-за границы. В таких случаях волшебник объясняет, что подобные желания будут исполняться постепенно, так как на это требуется больше времени.Помощники Мош Крэчуна отмечают, что письма к Новому году приходят со всех уголков мира – из России, Румынии, США и даже Китая. Письма можно отправлять бесплатно, не наклеивая марку, а просто написать на конверте: "Мош Крэчуну". Волшебник обещает незамедлительно выслать ответ с поздравлениями на красочном листе. Мош Крэчун отвечает на письма не только детей, но и взрослых.Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи, финского Йылувана, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса – у него свой характер, одежда, традиции.

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молдова, новый год, мош крэчун