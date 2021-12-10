https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html

Бывший вице-премьер по реинтеграции Кульминский раскрыл причину своей отставки

Бывший вице-премьер по реинтеграции Кульминский раскрыл причину своей отставки

Спустя месяц после своей отставки, Кульминский представил новые детали своего решения.

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влад кульминский

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Бывший вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский рассказал подробно о причинах своей отставки. Он объяснил свой уход "строго личными причинами". Он подчеркнул, что все было скоординировано и произошло без сюрпризов и обид. Далее он рассказал о конкретной причине, которая побудила его отказаться от должности.О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-rasskazala-kogda-naznachat-novogo-vitse-premera-po-reintegratsii-46540371.html

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