https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html
Бывший вице-премьер по реинтеграции Кульминский раскрыл причину своей отставки
Бывший вице-премьер по реинтеграции Кульминский раскрыл причину своей отставки
Спустя месяц после своей отставки, Кульминский представил новые детали своего решения.
2021-12-10T10:15+0200
2021-12-10T10:15+0200
2021-12-10T10:43+0200
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причина
влад кульминский
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Бывший вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский рассказал подробно о причинах своей отставки. Он объяснил свой уход "строго личными причинами". Он подчеркнул, что все было скоординировано и произошло без сюрпризов и обид. Далее он рассказал о конкретной причине, которая побудила его отказаться от должности.О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211119/sandu-rasskazala-kogda-naznachat-novogo-vitse-premera-po-reintegratsii-46540371.html
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в молдове, молдова, отставка, причина, влад кульминский
Бывший вице-премьер по реинтеграции Кульминский раскрыл причину своей отставки
10:15 10.12.2021 (обновлено: 10:43 10.12.2021)
Спустя месяц после своей отставки Кульминский представил информацию о принятом им решении.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Бывший вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский рассказал подробно о причинах своей отставки.
Он объяснил свой уход "строго личными причинами".
"Я ушел в отставку строго по личным причинам. Хочу сказать, что они не возникли внезапно. Я обсуждал свою отставку с премьер-министром, президентом и Игорем Гросу. То есть это не было сюрпризом для властей. Это обговаривалось примерно за 3-4 недели", – отметил Кульминский.
Он подчеркнул, что все было скоординировано и произошло без сюрпризов и обид.
Далее он рассказал о конкретной причине, которая побудила его отказаться от должности.
"У моей жены были осложнения сразу после родов и я был рядом. Не уверен, что я смог бы взять паузу, потому что эти осложнения продолжаются до сих пор и требуют моего физического присутствия. Вице-премьер по реинтеграции должен всегда быть на месте. Когда случились осложнения, я занимался урегулированием приднестровского конфликта, что очень важно, и не мог быть рядом с семьей. Не надо искать заговор", – уточнил Кульминский.
О том, что Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы, стало известно 5 ноября. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг, 4 ноября, он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.