https://ru.sputnik.md/20211210/litvinenko-rumynskiy-opyt-borby-korruptsiey-mozhet-byt-polezen-moldove-47128428.html

Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове

Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове

Молдавский министр юстиции пообщался с коллегами в Румынии.

2021-12-10T18:05+0200

2021-12-10T18:05+0200

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общество

в молдове

молдова

встреча

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко встретился с румынскими представителями судебной власти, с которыми обсудил ситуацию в юстиции Молдовы. Глава Минюста провел диалог с генеральным прокурором Румынии Габриэлой Скутей, Крин-Нику Болога, главным прокурором Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) и Оаной-Даниелой Пыцу, заместителем главного прокурора Управления по расследованию организованных преступлений и терроризма (DIICOT).Как рассказал Литвиненко на своей странице в Facebook, на встрече обсудили опыт Румынии в организации и работе аналогичного министерства.По его словам, "подлинное правовое государство предполагает наличие сильных и функциональных учреждений, которые мы хотим создать за четыре года своего мандата".Напомним, 9 декабря прошел официальный визит в Румынию молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы. Вместе с ней Бухарест посетил также вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

https://ru.sputnik.md/20211209/premera-moldovy-gavrilitsu-prinyal-prezident-rumynii-yokhannis-47102364.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, встреча, серджиу литвиненко