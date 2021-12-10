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Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове
Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове
Молдавский министр юстиции пообщался с коллегами в Румынии.
2021-12-10T18:05+0200
2021-12-10T18:05+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко встретился с румынскими представителями судебной власти, с которыми обсудил ситуацию в юстиции Молдовы. Глава Минюста провел диалог с генеральным прокурором Румынии Габриэлой Скутей, Крин-Нику Болога, главным прокурором Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) и Оаной-Даниелой Пыцу, заместителем главного прокурора Управления по расследованию организованных преступлений и терроризма (DIICOT).Как рассказал Литвиненко на своей странице в Facebook, на встрече обсудили опыт Румынии в организации и работе аналогичного министерства.По его словам, "подлинное правовое государство предполагает наличие сильных и функциональных учреждений, которые мы хотим создать за четыре года своего мандата".Напомним, 9 декабря прошел официальный визит в Румынию молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы. Вместе с ней Бухарест посетил также вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
https://ru.sputnik.md/20211209/premera-moldovy-gavrilitsu-prinyal-prezident-rumynii-yokhannis-47102364.html
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в молдове, молдова, встреча, серджиу литвиненко

Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове

18:05 10.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii
Deputați în Parlamentul Republicii - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
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Юлия Липовая
Все материалы
Молдавский министр юстиции пообщался с коллегами в Румынии.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко встретился с румынскими представителями судебной власти, с которыми обсудил ситуацию в юстиции Молдовы.
Глава Минюста провел диалог с генеральным прокурором Румынии Габриэлой Скутей, Крин-Нику Болога, главным прокурором Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) и Оаной-Даниелой Пыцу, заместителем главного прокурора Управления по расследованию организованных преступлений и терроризма (DIICOT).
Как рассказал Литвиненко на своей странице в Facebook, на встрече обсудили опыт Румынии в организации и работе аналогичного министерства.

"Институциональная база для борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Румынии доказала свою эффективность и, следовательно, может быть взята на вооружение и внедрена в Республике Молдова", - написал Литвиненко.

По его словам, "подлинное правовое государство предполагает наличие сильных и функциональных учреждений, которые мы хотим создать за четыре года своего мандата".
Напомним, 9 декабря прошел официальный визит в Румынию молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы. Вместе с ней Бухарест посетил также вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
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