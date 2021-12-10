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Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
© AP Photo / Daniel ColeЭмманюэль Макрон
© AP Photo / Daniel Cole
Заявления прозвучали на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. "Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
Он также подтвердил, что 15 декабря в Брюсселе проведет обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".
Макрон снова отметил важность состоявшихся недавно переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
"Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".
Макрон снова отметил важность состоявшихся недавно переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Кроме того, Макрон сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине, отметив важность работы двух стран в рамках "нормандского формата".
"Мы провели насыщенные переговоры, конечно, по ситуации на Украине, в Белоруссии. Мы вновь подтвердили важность работы Франции и Германии в рамках "нормандского формата", а также роль Евросоюза в поддержке наших восточных партнеров", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам их встречи в Париже.
Шольц прибыл в пятницу во Францию со своим первым зарубежным визитом в качестве канцлера ФРГ.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.