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https://ru.sputnik.md/20211210/makron-zayavil-ob-aktualnosti-normandskogo-formata-47126124.html
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
Заявления прозвучали на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
2021-12-10T20:00+0200
2021-12-10T20:00+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. "Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.Он также подтвердил, что 15 декабря в Брюсселе проведет обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским."Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".Макрон снова отметил важность состоявшихся недавно переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.Кроме того, Макрон сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине, отметив важность работы двух стран в рамках "нормандского формата".Шольц прибыл в пятницу во Францию со своим первым зарубежным визитом в качестве канцлера ФРГ."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
https://ru.sputnik.md/20211209/putin-sravnil-situatsiyu-na-donbasse-s-genotsidom-47105075.html
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в мире, украина, франция, нормандский формат, россия, фрг

Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"

20:00 10.12.2021
© AP Photo / Daniel ColeЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Daniel Cole
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Заявления прозвучали на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. "Нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
Он также подтвердил, что 15 декабря в Брюсселе проведет обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".

Макрон снова отметил важность состоявшихся недавно переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Кроме того, Макрон сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине, отметив важность работы двух стран в рамках "нормандского формата".

"Мы провели насыщенные переговоры, конечно, по ситуации на Украине, в Белоруссии. Мы вновь подтвердили важность работы Франции и Германии в рамках "нормандского формата", а также роль Евросоюза в поддержке наших восточных партнеров", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам их встречи в Париже.

Шольц прибыл в пятницу во Францию со своим первым зарубежным визитом в качестве канцлера ФРГ.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Политика
Путин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом
Вчера, 22:33
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
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