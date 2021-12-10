Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211210/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47135650.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа
2021-12-10T19:05+0200
2021-12-10T19:05+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407032_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_396e2d6e9024aaa29a2f4fc2a27e775c.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 516 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрированы четыре случая "импорта" инфекции: два - из Португалии, по одному - из Ирландии и Италии.За минувшие сутки проведено 6483 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 369 013.У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: 3 - у врачей, 5 - у медсестер, 5 - у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1148 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 143 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 26).В то же время за сутки выздоровел 551 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 353 562.Минздрав сообщает о 18 погибших, включая четверых умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9333.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211209/minzdrav-busternaya-vaktsinatsiya-47086632.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407032_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cc9d48c11c3b31b687456ca36ebcf6a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:05 10.12.2021
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Александр Патрин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 516 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Зарегистрированы четыре случая "импорта" инфекции: два - из Португалии, по одному - из Ирландии и Италии.
За минувшие сутки проведено 6483 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 369 013.
У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: 3 - у врачей, 5 - у медсестер, 5 - у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1148 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 143 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 26).
В то же время за сутки выздоровел 551 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 353 562.
Минздрав сообщает о 18 погибших, включая четверых умерших из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9333.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Коронавирус
Минздрав уточнил категории граждан, которым рекомендована бустерная вакцинация
Вчера, 14:47
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:16Как проходят выборы лидера Приднестровья
21:00Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России
20:42Антикоррупционная прокуратура прокомментировала обыски в Генпрокуратуре
20:21Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней
20:00Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
19:28Зачем парламент пытается разрешить Счетной палате проводить проверку АО "Молдовагаз"
19:05Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море
18:56Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
18:40В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове
18:28Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
18:05Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове
17:49Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС
17:35Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ
17:00Стала известна реакция Кремля на инцидент в Керченском проливе
16:40Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
16:15Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит
15:50Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
15:27В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
14:59Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой