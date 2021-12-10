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Где в Кишиневе 10 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 10 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 10 декабря и 11 декабря 2021
2021-12-10T09:33+0200
2021-12-10T09:33+0200
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в молдове
молдова
кишинев
вакцинация
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 10 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте у McDonald’s.Автобус будет располагаться также в Центре на улице Армянской у входа на Центральный рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 11 декабряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дачия у стадиона "Зимбру". Автобус будет располагаться также на Ботанике на проспекте Дачия у ресторана McDonald's.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211201/bolnitsy-kishinev-patsienty-koronavirus-46842452.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 10 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

09:33 10.12.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Photo : RTE_Chișinău
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 10 декабря, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте у McDonald’s.
Автобус будет располагаться также в Центре на улице Армянской у входа на Центральный рынок.

Где будут находиться пункты вакцинации 11 декабря

Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дачия у стадиона "Зимбру".
Автобус будет располагаться также на Ботанике на проспекте Дачия у ресторана McDonald's.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Медицинские работники - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
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Три больницы Кишинева прекратили принимать пациентов с коронавирусом
1 декабря, 08:00
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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