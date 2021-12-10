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Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье
Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье
МИДЕИ призвало всех партнеров Молдовы воздержаться от наблюдения и участия в выборах главы Приднестровья.
2021-12-10T13:27+0200
2021-12-10T13:27+0200
приднестровье
молдова
наблюдатели
мидеи
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.В министерстве придерживаются позиции, что любое участие в таких действиях является вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову. Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.
https://ru.sputnik.md/20211210/rossiyskiy-uchenyy-moldova-47109000.html
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приднестровье, молдова, наблюдатели, мидеи

Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье

13:27 10.12.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaВыборы в Приднестровье
Выборы в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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МИДЕИ призвало всех партнеров Молдовы воздержаться от наблюдения и участия в выборах главы Приднестровья.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.

"Что касается так называемых "президентских выборов", которые состоятся 12 декабря в приднестровском регионе Республики Молдова, национальные власти классифицируют их как незаконные и недействительные, противоречащие действующему национальному законодательству и соответствующим принципам международного права. Соответствующее заявление было выпущено Бюро по реинтеграции", – говорится в сообщении пресс-секретаря МИДЕИ.

В министерстве придерживаются позиции, что любое участие в таких действиях является вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта.
Наталия Нарочницкая - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Российского ученого-политолога не пустили в Молдову
09:44
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.
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