https://ru.sputnik.md/20211210/moldova-nablyudateley-pridnestrove-47114245.html

Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье

Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье

МИДЕИ призвало всех партнеров Молдовы воздержаться от наблюдения и участия в выборах главы Приднестровья.

2021-12-10T13:27+0200

2021-12-10T13:27+0200

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приднестровье

молдова

наблюдатели

мидеи

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.В министерстве придерживаются позиции, что любое участие в таких действиях является вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову. Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.

https://ru.sputnik.md/20211210/rossiyskiy-uchenyy-moldova-47109000.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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приднестровье, молдова, наблюдатели, мидеи