https://ru.sputnik.md/20211210/nare-tarif-gaz-teplo-elektroenergiya-47110593.html

НАРЭ готовится установить постоянные тарифы на газ, тепло и электроэнергию

НАРЭ готовится установить постоянные тарифы на газ, тепло и электроэнергию

Постоянные тарифы на природный газ НАРЭ должно было утвердить до 30 ноября.

2021-12-10T10:44+0200

2021-12-10T10:44+0200

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. НАРЭ в настоящее время изучает всю информацию для утверждения постоянных регулируемых цен на поставку природного газа в строгом соответствии с методологией расчета цен на поставку природного газа. Об этом говорится в сообщении НАРЭ.После соблюдения всех процедур НАРЭ официально объявит дату заседания для рассмотрения и принятия новых тарифов.Одновременно Агентство проверяет представленные расчеты с целью повторной проверки тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, цен на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями и цены на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком электроэнергии А.О. "Энергоком", которые утверждены 20 ноября 2021 года.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрило также новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).

https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html

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