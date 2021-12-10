https://ru.sputnik.md/20211210/nedovolstvo-narod-politika-pas-47029986.html
Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком
Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком
Аналитик рассказал, как PAS сможет продержаться у руля молдавской власти, учитывая рост цен на продукты и значительное подорожание энергоносителей
2021-12-10T09:00+0200
2021-12-10T09:00+0200
2021-12-10T09:00+0200
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Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком
Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком
В период своей предвыборной кампании активисты и руководители партии "Действие и солидарность" (PAS) выходили к электорату с щедрыми обещаниями социального характера, чем выбили ряд традиционных козырей у левоцентристов.Как отмечают некоторые отечественные политологи, на практике все получилось иначе - тарифы на природный газ для бытовых потребителей выросли более чем в 2,4 раза, продукты питания и предметы первой необходимости взлетели в цене на 15–20 процентов.Как в этих условиях PAS удержится у власти, учитывая, что недовольство в обществе может возрастать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Тулянцев.Эксперт убежден: сдерживать рост недовольства населения власть будет посредством различных небольших материальных компенсаций и различного рода льгот, предоставляемых гражданам. Однако, по словам Тулянцева, это также не позволит удержаться PAS у власти надолго. Рецептом спасения для правительства Натальи Гаврилицы и правящего монобольшинства Тулянцев назвал проведение продуманной внешней политики, пересмотр отношений с Россией и странами Евразийского экономического союза, а также выстраивание правильного баланса в отношениях между Западом и Востоком.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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партия, pas, аудио, в молдове, молдова, политика, недовольство
Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком
Политический аналитик рассказал, как партия "Действие и солидарность" сможет продержаться у руля молдавской власти, учитывая рост цен на продукты и значительное подорожание энергоносителей.
В период своей предвыборной кампании активисты и руководители партии "Действие и солидарность" (PAS) выходили к электорату с щедрыми обещаниями социального характера, чем выбили ряд традиционных козырей у левоцентристов.
Как отмечают некоторые отечественные политологи, на практике все получилось иначе - тарифы на природный газ для бытовых потребителей выросли более чем в 2,4 раза, продукты питания и предметы первой необходимости взлетели в цене на 15–20 процентов.
Как в этих условиях PAS удержится у власти, учитывая, что недовольство в обществе может возрастать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Игорь Тулянцев.
"На самом деле снежный ком народного недовольства начал катиться вниз. Пока спасает нынешнюю власть кредит доверия, данный им на выборах. Ведь все помнят, какой хаос творился в стране при Плахотнюке. Эта власть приходила с риторикой о борьбе с коррупцией, наведении порядка. Люди поверили и проголосовали. Поэтому этот кредит доверия будет у PAS довольно долго", – сказал собеседник.
Эксперт убежден: сдерживать рост недовольства населения власть будет посредством различных небольших материальных компенсаций и различного рода льгот, предоставляемых гражданам.
Однако, по словам Тулянцева, это также не позволит удержаться PAS у власти надолго. Рецептом спасения для правительства Натальи Гаврилицы и правящего монобольшинства Тулянцев назвал проведение продуманной внешней политики, пересмотр отношений с Россией и странами Евразийского экономического союза, а также выстраивание правильного баланса в отношениях между Западом и Востоком.