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Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком

Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком

Аналитик рассказал, как PAS сможет продержаться у руля молдавской власти, учитывая рост цен на продукты и значительное подорожание энергоносителей

2021-12-10T09:00+0200

2021-12-10T09:00+0200

2021-12-10T09:00+0200

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Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком

В период своей предвыборной кампании активисты и руководители партии "Действие и солидарность" (PAS) выходили к электорату с щедрыми обещаниями социального характера, чем выбили ряд традиционных козырей у левоцентристов.Как отмечают некоторые отечественные политологи, на практике все получилось иначе - тарифы на природный газ для бытовых потребителей выросли более чем в 2,4 раза, продукты питания и предметы первой необходимости взлетели в цене на 15–20 процентов.Как в этих условиях PAS удержится у власти, учитывая, что недовольство в обществе может возрастать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Тулянцев.Эксперт убежден: сдерживать рост недовольства населения власть будет посредством различных небольших материальных компенсаций и различного рода льгот, предоставляемых гражданам. Однако, по словам Тулянцева, это также не позволит удержаться PAS у власти надолго. Рецептом спасения для правительства Натальи Гаврилицы и правящего монобольшинства Тулянцев назвал проведение продуманной внешней политики, пересмотр отношений с Россией и странами Евразийского экономического союза, а также выстраивание правильного баланса в отношениях между Западом и Востоком.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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