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Новые правила въезда в Румынию для иностранных граждан
Новые правила въезда в Румынию для иностранных граждан
В Румынии вступают в силу новые правила въезда в Румынию, которые утвердил Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.
2021-12-10T21:45+0200
2021-12-10T21:45+0200
общество
в молдове
румыния
молдова
правила въезда
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии установил новые правила въезда в страну для иностранных граждан, которые будут действовать до 8 января 2022 года. Так, для лиц, въезжающих в Румынию из третьих стран (не стран-участниц ЕС или Европейской экономической зоны), будут действовать следующие правила: лица, которые сделали прививку или переболели COVID-19 за последние 180 дней, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, не будут помещаться в карантин.Лица, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19 за последние 180 дней, но имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 10 дней. Лица, которые при въезде в Румынию не имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 14 дней.От карантина освобождены следующие категории лиц:
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Новые правила въезда в Румынию для иностранных граждан

21:45 10.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
Все материалы
В Румынии вступают в силу новые правила въезда в страну, которые утвердил Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии установил новые правила въезда в страну для иностранных граждан, которые будут действовать до 8 января 2022 года.
Так, для лиц, въезжающих в Румынию из третьих стран (не стран-участниц ЕС или Европейской экономической зоны), будут действовать следующие правила: лица, которые сделали прививку или переболели COVID-19 за последние 180 дней, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, не будут помещаться в карантин.
Лица, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19 за последние 180 дней, но имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 10 дней.
Лица, которые при въезде в Румынию не имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 14 дней.
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От карантина освобождены следующие категории лиц:

1.
дети младше 12 лет;
2.
дети от 12 до 16 лет, независимо от включения страны в зону риска, если у них будет отрицательный тест ПЦР на вирусную инфекцию SARS-CoV-2, проведенный не позднее, чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезжает на территорию страны (для тех, кто путешествует на собственном транспорте);
3.
лица, не прошедшие вакцинацию, или лица, у которых не подтвержден положительный результат на вирусную инфекцию SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну, которые прибывают из "красной зоны" и остаются на территории страны в течение периода менее чем 3 дня (72 часа) в случае отрицательного результата теста ПЦР на вирусную инфекцию SARS-CoV-2, выполненного не более чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию страны (для тех, кто путешествует на личном авто). Если лица не покинут национальную территорию в течение 3 дней (72 часа) при наличии информации управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, или по адресу, указанному при въезде в страну, они будут помещены в карантин на 14 дней, начиная с четвертого дня после въезда на территорию Румынии;
4.
транзит, если граждане покидают Румынию в течение 24 часов с момента въезда на территорию страны;
5.
трансграничные работники, въезжающие в Румынию из Венгрии или Болгарии, а также румынские граждане, нанятые экономическими операторами из упомянутых стран, которые при въезде в страну подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими операторами;
6.
учащиеся/студенты, румынские граждане проживающие за пределами Румынии, которые посещают курсы некоторых учебных заведений страны или за рубежом, ежедневно ездят на них и представляют подтверждающие документы, или которым необходимо сдать вступительные экзамены или завершить учебу;
7.
члены спортивных делегаций, а также артисты и их сотрудники, не вакцинированные или не получившие положительного результата теста на вирусную инфекцию SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну, прибывающие из Красной зоны для участия в соревнованиях, соответственно культурных, художественных или развлекательных мероприятиях, организованных на национальной территории, если они показывают отрицательный результат теста ПЦР на инфекцию SARS-CoV-2, выполненного не позднее чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезд на территорию страны (для тех, кто путешествует самостоятельно) и участвовать только в соревнованиях или, в зависимости от обстоятельств, в упомянутых мероприятиях;
8.
водители транспортных средств с максимальной разрешенной грузоподъемностью более 2,4 тонны, обеспечивающие грузовые перевозки, а также водители транспортных средств с количеством посадочных мест более 9, включая водительское сиденье, обеспечивающее транспортировку непривитых лиц, но у которых была инфекция SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну, прибывшие из "красной зоны", (с отрицательным тестом, сделанным не более чем за 72 часа до въезда), а поездка совершается только в профессиональных целях;
9.
лица, переданные румынским властям на основании договоров о реадмиссии, возвращенные в ускоренном порядке;
10.
члены дипломатических представительств, консульских учреждений, других дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте, и владельцы дипломатических паспортов на основе взаимности, сотрудники, приравненные к дипломатическому персоналу, члены румынского дипломатического и консульского корпуса и держатели дипломатических и служебных паспортов.
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