https://ru.sputnik.md/20211210/pogodnye-rekordy-moldovy-10-dekabrya-47102691.html
Погодные рекорды Молдовы 10 декабря
Погодные рекорды Молдовы 10 декабря
Какой была температура 10 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-10T00:01+0200
2021-12-10T00:01+0200
2021-12-10T00:01+0200
молдова
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211031/putin-sammit-g20-problemy-izmeneniya-klimat-46055005.html
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молдова, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 10 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 10 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.