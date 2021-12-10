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Погодные рекорды Молдовы 10 декабря
Погодные рекорды Молдовы 10 декабря
Какой была температура 10 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-10T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 10 декабря

00:01 10.12.2021
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Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 10 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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