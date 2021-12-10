Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211210/poka-ne-pozdno-novogo-raketnogo-krizisa-evrope-nuzhno-izbezhat-mid-rf-47123369.html
Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ
Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ
Россия призывает Запад не игнорировать предложение о введении моратория на размещение ракет в Европе.
2021-12-10T17:35+0200
2021-12-10T17:35+0200
политика
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_6dab65c404b6cd63f236cbeb26cb79a8.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Нового ракетного кризиса в Европе необходимо избежать, об этом в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации", - цитирует Рябкова РИА Новости. Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым."Давайте, коллеги, страны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем (ракет) двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться", - отметил он.Затронут "самый нерв"По словам Рябкова, Владимир Путин своими предложениями по гарантиям безопасности затронул "самый нерв" ситуации в Евроатлантике."Мы сейчас собираем, анализируем то, что я бы назвал первичными откликами, первичной реакцией на эти предложения. Они разноплановые... Мы затронули своим предложением самый нерв ситуации в Евроатлантике. Наш президент говорит об этом уже на целом ряде площадок", - уточнил дипломат.Замглавы МИД также заявил, что США получат неизбежное ухудшение ситуации, если "уйдут в отказ" и будут торпедировать вопрос с гарантиями безопасности."Здесь важно иметь в виду следующее, если оппоненты на той стороне, прежде всего США, но и другие страны-союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - подчеркнул Рябков.Асимметричный ответ не исключенЕсли США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, Россия не исключает ассиметричного ответа, все необходимые средства у нее есть, заявил замглавы МИД."Мы все же нацелены на дипломатические решения разного рода проблем и урегулирование ситуации дипломатическими средствами. Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и ассиметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", - отметил он.Рябков добавил, что российская сторона "уверена в своих силах": "Мы уверены в надежности нашей обороны, в наших вооруженных силах возможности для решения любых задач имеются, так что здесь нет никаких вопросов. Вопрос в другом - готовы ли оппоненты на той стороне воспринимать реальность во всей ее глубине и тревожности и все же не идти дальше по пути наращивания конфронтационности, наращивания напряженности, а перейти в алгоритм поиска договоренностей".Лучше всего - договоритьсяСША лучше договориться с Россией, нежели пустить все на самотек и ждать, что Москва "прогнется". Этого не будет, - заявил Сергей Рябков.“Я бы хотел надеяться, что выводы из истории и происходящего сейчас в Вашингтоне будут сделаны в направлении того, что договориться все же лучше, чем все пустить на самотек в ожидании, что Россия "прогнется", пойдет на уступки одностороннего свойства, забудет все то, о чем мы говорим сейчас, в очередной раз проглотит порцию каких-то необъяснимых ни с какой точки зрения действий провокационного характера и этим все закончится до следующего витка. Нет, не закончится. Поэтому давайте окажемся все же на высоте нашей ответственности”, - сказал дипломат в ходе брифинга.Лидеры России и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Джо Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Владимир Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
https://ru.sputnik.md/20211206/zamglavy-odkb---o-tom-kakim-budet-otvet-stranam-nato-46994542.html
россия
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_89f166b28973c9b53b80e2e6e89e4d84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, сша

Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ

17:35 10.12.2021
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Антон Денисов
Подписаться на
Россия призывает Запад не игнорировать предложение о введении моратория на размещение ракет в Европе.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Нового ракетного кризиса в Европе необходимо избежать, об этом в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым.

"Давайте, коллеги, страны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем (ракет) двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться", - отметил он.

Затронут "самый нерв"

По словам Рябкова, Владимир Путин своими предложениями по гарантиям безопасности затронул "самый нерв" ситуации в Евроатлантике.
"Мы сейчас собираем, анализируем то, что я бы назвал первичными откликами, первичной реакцией на эти предложения. Они разноплановые... Мы затронули своим предложением самый нерв ситуации в Евроатлантике. Наш президент говорит об этом уже на целом ряде площадок", - уточнил дипломат.
Замглавы МИД также заявил, что США получат неизбежное ухудшение ситуации, если "уйдут в отказ" и будут торпедировать вопрос с гарантиями безопасности.
"Здесь важно иметь в виду следующее, если оппоненты на той стороне, прежде всего США, но и другие страны-союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - подчеркнул Рябков.

Асимметричный ответ не исключен

Если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, Россия не исключает ассиметричного ответа, все необходимые средства у нее есть, заявил замглавы МИД.
"Мы все же нацелены на дипломатические решения разного рода проблем и урегулирование ситуации дипломатическими средствами. Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и ассиметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", - отметил он.
Замглавы ОДКБ — Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Видео
Замглавы ОДКБ — о том, каким будет ответ странам НАТО
6 декабря, 22:21
Рябков добавил, что российская сторона "уверена в своих силах": "Мы уверены в надежности нашей обороны, в наших вооруженных силах возможности для решения любых задач имеются, так что здесь нет никаких вопросов. Вопрос в другом - готовы ли оппоненты на той стороне воспринимать реальность во всей ее глубине и тревожности и все же не идти дальше по пути наращивания конфронтационности, наращивания напряженности, а перейти в алгоритм поиска договоренностей".

Лучше всего - договориться

США лучше договориться с Россией, нежели пустить все на самотек и ждать, что Москва "прогнется". Этого не будет, - заявил Сергей Рябков.

“Я бы хотел надеяться, что выводы из истории и происходящего сейчас в Вашингтоне будут сделаны в направлении того, что договориться все же лучше, чем все пустить на самотек в ожидании, что Россия "прогнется", пойдет на уступки одностороннего свойства, забудет все то, о чем мы говорим сейчас, в очередной раз проглотит порцию каких-то необъяснимых ни с какой точки зрения действий провокационного характера и этим все закончится до следующего витка. Нет, не закончится. Поэтому давайте окажемся все же на высоте нашей ответственности”, - сказал дипломат в ходе брифинга.

Лидеры России и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Джо Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Владимир Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:05Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:00Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море
18:56Из Молдовы депортируют замдиректора Института стран СНГ Егорова - пресс-служба института
18:40В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове
18:28Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
18:05Литвиненко: румынский опыт борьбы с коррупцией может быть полезен Молдове
17:49Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС
17:35Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ
17:00Стала известна реакция Кремля на инцидент в Керченском проливе
16:40Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
16:15Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит
15:50Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
15:27В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
14:59Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой
14:25Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы
13:56Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
13:27Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье
12:58Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
12:32Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:06Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе