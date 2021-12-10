https://ru.sputnik.md/20211210/poka-ne-pozdno-novogo-raketnogo-krizisa-evrope-nuzhno-izbezhat-mid-rf-47123369.html

Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ

Пока не поздно, нового ракетного кризиса в Европе нужно избежать - МИД РФ

Россия призывает Запад не игнорировать предложение о введении моратория на размещение ракет в Европе.

2021-12-10T17:35+0200

2021-12-10T17:35+0200

2021-12-10T17:35+0200

политика

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_6dab65c404b6cd63f236cbeb26cb79a8.jpg

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Нового ракетного кризиса в Европе необходимо избежать, об этом в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации", - цитирует Рябкова РИА Новости. Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает Запад не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым."Давайте, коллеги, страны НАТО, все же займемся серьезно вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем (ракет) двусторонним, взаимным, причем проверяемым. Наши предложения на столе, не надо от них отмахиваться", - отметил он.Затронут "самый нерв"По словам Рябкова, Владимир Путин своими предложениями по гарантиям безопасности затронул "самый нерв" ситуации в Евроатлантике."Мы сейчас собираем, анализируем то, что я бы назвал первичными откликами, первичной реакцией на эти предложения. Они разноплановые... Мы затронули своим предложением самый нерв ситуации в Евроатлантике. Наш президент говорит об этом уже на целом ряде площадок", - уточнил дипломат.Замглавы МИД также заявил, что США получат неизбежное ухудшение ситуации, если "уйдут в отказ" и будут торпедировать вопрос с гарантиями безопасности."Здесь важно иметь в виду следующее, если оппоненты на той стороне, прежде всего США, но и другие страны-союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - подчеркнул Рябков.Асимметричный ответ не исключенЕсли США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, Россия не исключает ассиметричного ответа, все необходимые средства у нее есть, заявил замглавы МИД."Мы все же нацелены на дипломатические решения разного рода проблем и урегулирование ситуации дипломатическими средствами. Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и ассиметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", - отметил он.Рябков добавил, что российская сторона "уверена в своих силах": "Мы уверены в надежности нашей обороны, в наших вооруженных силах возможности для решения любых задач имеются, так что здесь нет никаких вопросов. Вопрос в другом - готовы ли оппоненты на той стороне воспринимать реальность во всей ее глубине и тревожности и все же не идти дальше по пути наращивания конфронтационности, наращивания напряженности, а перейти в алгоритм поиска договоренностей".Лучше всего - договоритьсяСША лучше договориться с Россией, нежели пустить все на самотек и ждать, что Москва "прогнется". Этого не будет, - заявил Сергей Рябков.“Я бы хотел надеяться, что выводы из истории и происходящего сейчас в Вашингтоне будут сделаны в направлении того, что договориться все же лучше, чем все пустить на самотек в ожидании, что Россия "прогнется", пойдет на уступки одностороннего свойства, забудет все то, о чем мы говорим сейчас, в очередной раз проглотит порцию каких-то необъяснимых ни с какой точки зрения действий провокационного характера и этим все закончится до следующего витка. Нет, не закончится. Поэтому давайте окажемся все же на высоте нашей ответственности”, - сказал дипломат в ходе брифинга.Лидеры России и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Джо Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Владимир Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ru.sputnik.md/20211206/zamglavy-odkb---o-tom-kakim-budet-otvet-stranam-nato-46994542.html

россия

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, сша