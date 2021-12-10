https://ru.sputnik.md/20211210/posolstvo-russia-narochnitskaya-47121354.html

Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой

Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой

Российское представительство в Молдове проясняет ситуацию.

2021-12-10T14:59+0200

2021-12-10T14:59+0200

2021-12-10T15:19+0200

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Посольство России в Молдове проясняет инцидент с известным российским политологом Натальей Нарочницкой, которую не пустили в республику.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211210/moldova-nablyudateley-pridnestrove-47114245.html

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