https://ru.sputnik.md/20211210/posolstvo-russia-narochnitskaya-47121354.html
Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой
Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой
Российское представительство в Молдове проясняет ситуацию.
2021-12-10T14:59+0200
2021-12-10T14:59+0200
2021-12-10T15:19+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Посольство России в Молдове проясняет инцидент с известным российским политологом Натальей Нарочницкой, которую не пустили в республику.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211210/moldova-nablyudateley-pridnestrove-47114245.html
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в молдове, посольство россии в молдове, инцидент
Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой
14:59 10.12.2021 (обновлено: 15:19 10.12.2021)
Представительство России в Молдове прокомментировало ситуацию с российским политологом Нарочницкой.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Посольство России в Молдове проясняет инцидент с известным российским политологом Натальей Нарочницкой, которую не пустили в республику.
"Находимся в контакте с молдавскими властями для прояснения деталей инцидента", – сообщили Sputnik Молдова в российской дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
По словам политолога, ее без объяснений посадили обратно на самолет. Нарочницкая сообщила, что в Молдове она планировала выступления на круглых столах.
Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
В министерстве назвали выборы в Приднестровье незаконным процессом и вызовом суверенитету Молдовы.