https://ru.sputnik.md/20211210/prava-cheloveka-moldova-47099705.html

Права человека в Молдове: реальность или миф

Права человека в Молдове: реальность или миф

Права человека в Молдове – это миф или реальность?

2021-12-10T08:30+0200

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День прав человека отмечают в мире 10 декабря. Права человека – своего рода краеугольный камень, о который сломано немало копий правозащитников, диктаторов и простых граждан.Насколько в Молдове гарантированы права человека? Правда ли, что у нас не соблюдают основные из них – на жизнь, работу и детство? Насколько справедливо мнение, что в стране больше защищают права заключенных и различных меньшинств, чем среднестатистических граждан? Как защищали права человека в СССР и защищали ли вообще?Обо всем этом расскажут эксперты: правовед, адвокат Павел Мидриган, глава Совета по недискриминации Ян Фельдман и ветеран МВД Борис Муравский.

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2021

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