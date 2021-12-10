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Права человека в Молдове: реальность или миф
Права человека в Молдове: реальность или миф
Права человека в Молдове – это миф или реальность?
2021-12-10T08:30+0200
2021-12-10T09:30+0200
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молдова
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День прав человека отмечают в мире 10 декабря. Права человека – своего рода краеугольный камень, о который сломано немало копий правозащитников, диктаторов и простых граждан.Насколько в Молдове гарантированы права человека? Правда ли, что у нас не соблюдают основные из них – на жизнь, работу и детство? Насколько справедливо мнение, что в стране больше защищают права заключенных и различных меньшинств, чем среднестатистических граждан? Как защищали права человека в СССР и защищали ли вообще?Обо всем этом расскажут эксперты: правовед, адвокат Павел Мидриган, глава Совета по недискриминации Ян Фельдман и ветеран МВД Борис Муравский.
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молдова, права человека, права ребенка, еспч, права женщин, борис муравский, павел мидриган, ян фельдман, видео

Права человека в Молдове: реальность или миф

08:30 10.12.2021 (обновлено: 09:30 10.12.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e", в День прав человека, обсуждаем, как он соотносится с молдавскими реалиями.
День прав человека отмечают в мире 10 декабря. Права человека – своего рода краеугольный камень, о который сломано немало копий правозащитников, диктаторов и простых граждан.
Насколько в Молдове гарантированы права человека? Правда ли, что у нас не соблюдают основные из них – на жизнь, работу и детство? Насколько справедливо мнение, что в стране больше защищают права заключенных и различных меньшинств, чем среднестатистических граждан? Как защищали права человека в СССР и защищали ли вообще?
Обо всем этом расскажут эксперты: правовед, адвокат Павел Мидриган, глава Совета по недискриминации Ян Фельдман и ветеран МВД Борис Муравский.
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