https://ru.sputnik.md/20211210/pribaltika-prosit-rossiyu-spasti-ee-ot-moroza-47119886.html

Прибалтика просит Россию спасти ее от мороза

Прибалтика просит Россию спасти ее от мороза

Бушующий в Европе энергокризис держит цены на выработку электроэнергии на рекордных отметках,

2021-12-10T23:00+0200

2021-12-10T23:00+0200

2021-12-10T23:00+0200

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На днях эстонская компания-оператор Elering обратилась к России и Белоруссии с просьбой срочно увеличить перетоки в страны Прибалтики и в первую очередь в Литву.Связано это с тем, что регион испытывает сильнейшую нехватку электричества, а стоимость одного мегаватт-часа на бирже Nord Pool на днях перевалила за 600 евро — и пока не собирается опускаться.Примечательно, что Россия в лице компании "Интер РАО" уже ответила согласием. Российские производители готовы нарастить поставки до одного гигаватт-часа, то есть увеличить их сразу в десять раз, так как в текущий момент перетоки в страны Балтии не превышают 100 мегаватт-час.Российский обыватель, изрядно наевшийся показательной русофобией Литвы, Латвии и Эстонии, читая подобные новости, вероятно, недоумевает: зачем нам помогать тем, кто строит свою государственность на фундаменте ненависти ко всему русскому. Отрицать политические и прочие тренды в Прибалтике глупо, однако, как это почти всегда бывает в геополитической игре, ситуация имеет несколько уровней, далеко идущие последствия и не имеет простых решений.Начать, пожалуй, нужно с небольшого путешествия в прошлое, это позволит понимать глубину текущей картины и особенности диспозиции игроков.Страны Прибалтики на пути в Евросоюз, стремясь доказать свою максимальную лояльность, выполняли буквально все требования, которые выдвигал Брюссель. Это вылилось в максимальное охлаждение отношений с Москвой, переписывание истории, но самое главное — Прибалтика начала самоубийственный эксперимент по разрыву энергетических связей с Россией и Белоруссией.Здесь нужно отметить, что среди прибалтийской тройки особо радикальной, глухой к голосу разума и законам физики была политика Литвы. Чего стоит, к примеру, показательное закрытие Игналинской атомной электростанции, располагавшейся аккурат на стыке границ Литвы, Латвии и Белоруссии. Станция имела стратегическое значение не только потому, что гарантировала национальную энергодостаточность, но и позволяла вести торговлю на экспорт. К началу нулевых выработанный на Игналинской АЭС киловатт-час имел себестоимость менее двух евроцентов, а продавался потребителям минимум по десять. Перетоки оттуда по кратчайшему пути шли на север — в Латвию и Эстонию. Брюссель под предлогом мнимой ненадежности советских реакторов потребовал закрыть станцию, что Вильнюс безропотно и старательно выполнил, проигнорировав заключение МАГАТЭ, где черным по белому было написано, что игналинские реакторы РБМК-1500 являются самыми надежными в Европе. Второй энергоблок единственной литовской АЭС навсегда остановился в декабре 2009 года.Дальше — больше. Последующие годы политика все сильнее влезала в вопросы энергетики, начисто при этом игнорируя здравый смысл и экономику. И вновь наибольшую активность здесь продемонстрировала Литва.В 2017 году Эстония отказалась от импорта российской электроэнергии, поставляемой с Ленинградской АЭС. На предприятии на тот момент в эксплуатации находились реакторы типа РБМК-1000, не способные выполнять маневр мощностью, что привело к перепроизводству электроэнергии, что особенно явно наблюдалось в зимние периоды. Впрочем, российская сторона довольно быстро решила проблему, перенаправив поставки в столицу и Московскую область. Также надо отметить, что Эстония хоть и отказалась от закупок, но физическую инфраструктуру, то есть ЛЭП энергомоста со стороны Пскова, большей частью сохранила. На всякий случай.Литва же с началом строительства АЭС в белорусском Островце устроила форменную затяжную истерику, пугая всю Европу и собственных граждан практически гарантированной техногенной катастрофой, проще говоря — вторым Чернобылем. Чего только стоит постоянная раздача жителям приграничных областей таблеток йода и законодательный запрет на покупку белорусского электричества. Совсем недавно Вильнюс в одностороннем порядке прекратил импорт электроэнергии из России и Белоруссии.И все бы ничего, но тем самым литовцы не только грубо нарушили правила европейской энергетической биржи Nord Pool, где российская "Интер РАО" и БелАЭС торгуют совершенно открыто и легально, но и (это самое главное) поставили под угрозу энергетическую безопасность своих соседок и сестер.Если взять физическую карту региона и наложить на него схему энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия), то станет понятен и замысел советских энергетиков, и текущий расклад.Дело в том, что именно Литовская ССР рассматривалась и использовалась в качестве основной транзитной магистрали, обеспечивающей потребности двух других прибалтийских республик. В Литву заходили сразу четыре энергомоста: один со стороны Гродно, два от белорусского Молодечно — V-образной вилкой на Вильнюс и Игналину, на игналинский же энергоузел заходила и магистраль от Полоцка. Для сравнения: в Эстонию были протянуты две магистрали (из Кингисепа и Пскова), а в Латвию одна.С началом своего внедрения в семью европейских народов Прибалтика практически отказалась от импорта российского электричества, заморозив большую часть энергомостов, оставив в качестве единственного окна поставок Литву. Зачем — вопрос не к нам, а к руководству Латвии и Эстонии.Здесь также нужно добавить, что Литву в качестве гаранта собственной энергетической безопасности выбрала и Польша, еще один хронический русофоб на политической арене Европы. Северо-восточные области Польши, где нет вообще ни одной собственной электростанции, получали энергию по кабелю из Швеции. Подводный силовой кабель Nord Balt соединяет шведский город Нюбру и литовскую Клайпеду, уходя дальше на юг на радость польским потребителям.Вся эта сложная и неустойчивая схема худо-бедно работала до этого года. А потом грянул всемирный кризис, цены на энергоносители улетели в небеса, утащив за собой перед самым началом зимы и стоимость производства электричества и тепла.Картину дополнила затяжная сухая осень, из-за чего в Финляндии и Швеции резко упал уровень воды в реках. По сообщениям местных СМИ, водоприток в отдельных регионах снизился на 30-40 процентов, что привело к резкому падению выработки электричества на гидроэлектростанциях. Шведам и финнам сейчас совершенно не до спасения Прибалтики и Польши, свои бы потребности закрыть. Дефицит столь велик, что шведы расконсервировали жутко неэкологичную мазутную электростанцию Karlhamn, а Финляндия до максимума нарастила поставки электричества из России. Как свидетельствуют отчеты все той же "Интер РАО", вставка постоянного тока в районе Выборга работает с максимальным напряжением.Чтобы показать разницу российского и европейского подхода к обеспечению своих интересов, упомянем и ставшую уже притчей во языцех атомную электростанцию "Олкилуото". Финляндия в процессе проведения тендера отказалась от услуг российского "Атомстройэкспорта", предлагавшего построить станцию и оснастить ее реакторами ВВЭР-1000. Предпочтение было отдано французской Areva с ее реактором EPR. Стройка началась в 2004 году и ведется до сих пор, то есть полных семнадцать лет, а стоимость проекта с первоначальных трех миллиардов долларов выросла более чем втрое и превысила десять миллиардов. Европейские СМИ сухо сообщают, что, возможно, к весне 2022 года будет получена лицензия на загрузку топлива в активную зону "Олкилуото". Но это не точно.Если вернуться к началу нашего сегодняшнего разговора и внимательно прочитать заявление госпожи Айн Кестер из Elering, станет много понятнее тот тупик, в который Прибалтика влетела с разбегу и по собственному желанию. Эстония и Латвия в первую очередь пытаются решить "литовский вопрос", то есть переломить сложившуюся за десятилетия практику, при которой Вильнюс занял позицию эдакой северной Украины. Абсолютная недоговороспособность и пренебрежение логикой и экономикой даже в ущерб себе и партнерам, которые напрямую зависят от транзита через конкретную страну.Что ж, понаблюдаем, как Рига и Таллин будут воевать с собственноручно выращенным драконом, попутно пополняя российский бюджет и подтверждая безальтернативность БРЭЛЛ.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

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