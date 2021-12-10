https://ru.sputnik.md/20211210/pridnestrove-zapret-vezd-moldova-47122654.html

В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России

В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России

Утром 10 декабря стало известно, что в Молдову не впустили нескольких граждан России, которые, предположительно, направлялись в Приднестровье.

2021-12-10T15:27+0200

2021-12-10T15:27+0200

2021-12-10T15:48+0200

приднестровье

выборы

мид

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2749/55/27495502_72:156:1340:869_1920x0_80_0_0_ac729a23a6b62e92e8ec3ab95ed65bb8.jpg

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Власти Молдовы позволили себе грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом в Приднестровье, в том числе для для участия в мониторинге избирательного процесса на выборах главы региона. Об этом говорится в заявлении тираспольского МИДа.По информации ведомства, 9-10 декабря молдавские власти не пропустили в страну представителя Общественной палаты России Владимира Журавлева, известного российского политического деятеля, историка и политолога Наталью Нарочницкую, директора московского бюро по правам человека, члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода и других гостей.Приднестровская администрация обратилась к международным участникам формата "5+2" с призывом дать оценку попыткам Кишинева помешать электоральным процессам в Приднестровье и потребовали от Кишинева прекратить провокации в отношении граждан России и жителей Приднестровья.Пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ на своей странице в соцсети порекомендовал "отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", вести себя как желанному гостю".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, выборы, мид, в молдове, молдова