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В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
Утром 10 декабря стало известно, что в Молдову не впустили нескольких граждан России, которые, предположительно, направлялись в Приднестровье.
2021-12-10T15:27+0200
2021-12-10T15:48+0200
приднестровье
выборы
мид
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Власти Молдовы позволили себе грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом в Приднестровье, в том числе для для участия в мониторинге избирательного процесса на выборах главы региона. Об этом говорится в заявлении тираспольского МИДа.По информации ведомства, 9-10 декабря молдавские власти не пропустили в страну представителя Общественной палаты России Владимира Журавлева, известного российского политического деятеля, историка и политолога Наталью Нарочницкую, директора московского бюро по правам человека, члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода и других гостей.Приднестровская администрация обратилась к международным участникам формата "5+2" с призывом дать оценку попыткам Кишинева помешать электоральным процессам в Приднестровье и потребовали от Кишинева прекратить провокации в отношении граждан России и жителей Приднестровья.Пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ на своей странице в соцсети порекомендовал "отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", вести себя как желанному гостю".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
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Евгений Чебан
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приднестровье, выборы, мид, в молдове, молдова

В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России

15:27 10.12.2021 (обновлено: 15:48 10.12.2021)
© Sputnik / Irina LeahovaМинистерство иностранных дел Приднестровья
Министерство иностранных дел Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Irina Leahova
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Евгений Чебан
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Утром 10 декабря стало известно, что в Молдову не пустили нескольких граждан России, которые, предположительно, направлялись в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Власти Молдовы позволили себе грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом в Приднестровье, в том числе для для участия в мониторинге избирательного процесса на выборах главы региона. Об этом говорится в заявлении тираспольского МИДа.
По информации ведомства, 9-10 декабря молдавские власти не пропустили в страну представителя Общественной палаты России Владимира Журавлева, известного российского политического деятеля, историка и политолога Наталью Нарочницкую, директора московского бюро по правам человека, члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода и других гостей.

"Называющие себя "демократическими" власти Молдовы позволили себе грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом в Приднестровье", – говорится в заявлении приднестровского дипломатического ведомства.

Приднестровская администрация обратилась к международным участникам формата "5+2" с призывом дать оценку попыткам Кишинева помешать электоральным процессам в Приднестровье и потребовали от Кишинева прекратить провокации в отношении граждан России и жителей Приднестровья.
Пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ на своей странице в соцсети порекомендовал "отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", вести себя как желанному гостю".

"Демократия – это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", – добавил Водэ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
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