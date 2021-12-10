https://ru.sputnik.md/20211210/proekt-puteshestvuyu-bez-covid-19-47128308.html

Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"

Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"

Приложение "Путешествую без COVID-19" может расширить географию своего применения и улучшить функционал.

2021-12-10T18:28+0200

2021-12-10T18:28+0200

2021-12-10T18:28+0200

коронавирус

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44965232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d67818780ff4bcd023e09ed0d129735.jpg

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Россия выступает за расширение географии проекта "Путешествую без COVID-19". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Российский президент отметил, что мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19" на данный момент используется не только в странах ЕАЭС, но также и в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане."Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – сказал Путин.Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции.Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, владимир путин