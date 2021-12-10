https://ru.sputnik.md/20211210/proekt-puteshestvuyu-bez-covid-19-47128308.html
Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
Приложение "Путешествую без COVID-19" может расширить географию своего применения и улучшить функционал.
2021-12-10T18:28+0200
2021-12-10T18:28+0200
2021-12-10T18:28+0200
коронавирус
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44965232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d67818780ff4bcd023e09ed0d129735.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Россия выступает за расширение географии проекта "Путешествую без COVID-19". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Российский президент отметил, что мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19" на данный момент используется не только в странах ЕАЭС, но также и в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане."Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – сказал Путин.Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции.Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44965232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c6e283f2c6829bb8ed331cad4f75edc.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, владимир путин
Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
Приложение "Путешествую без COVID-19" может расширить географию своего применения и улучшить функционал.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Россия выступает за расширение географии проекта "Путешествую без COVID-19". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российский президент отметил, что мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19" на данный момент используется не только в странах ЕАЭС, но также и в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.
"Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – сказал Путин.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.