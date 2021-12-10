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Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"
Приложение "Путешествую без COVID-19" может расширить географию своего применения и улучшить функционал.
2021-12-10T18:28+0200
2021-12-10T18:28+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Россия выступает за расширение географии проекта "Путешествую без COVID-19". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Российский президент отметил, что мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19" на данный момент используется не только в странах ЕАЭС, но также и в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане."Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – сказал Путин.Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции.Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.
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в мире, владимир путин

Путин предложил расширить географию проекта "Путешествую без COVID-19"

18:28 10.12.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоПриложение "Путешествую без COVID-19"
Приложение Путешествую без COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Приложение "Путешествую без COVID-19" может расширить географию своего применения и улучшить функционал.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Россия выступает за расширение географии проекта "Путешествую без COVID-19". Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российский президент отметил, что мобильное приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19" на данный момент используется не только в странах ЕАЭС, но также и в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.
"Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – сказал Путин.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту.
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