https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html

Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре

Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре

Правоохранительные органы проводили в пятницу еще обыски в одном госучреждении.

2021-12-10T15:50+0200

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели в пятницу обыски в рабочих кабинетах одного из прокуроров Генпрокуратуры (ГП). Как отметили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого на основании жалобы гражданина, которого, по его словам, заставляли давать неверные показания по делу, в рамках которого он проходил в качестве свидетеля.Как говорится в сообщении прокуратуры, это стало основанием для проведения обысков.В прокуратуре добавили, что упомянутые следственные мероприятия не могут повлиять на решение по уголовным делам прокурора под следствием.

https://ru.sputnik.md/20211210/detali-obysky-47111916.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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