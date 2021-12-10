Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
Правоохранительные органы проводили в пятницу еще обыски в одном госучреждении.
2021-12-10T15:50+0200
2021-12-10T15:54+0200
в молдове
общество
молдова
генеральная прокуратура
обыски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538553_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83e1cdf5d73181527c2a1f0e480a239e.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели в пятницу обыски в рабочих кабинетах одного из прокуроров Генпрокуратуры (ГП). Как отметили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого на основании жалобы гражданина, которого, по его словам, заставляли давать неверные показания по делу, в рамках которого он проходил в качестве свидетеля.Как говорится в сообщении прокуратуры, это стало основанием для проведения обысков.В прокуратуре добавили, что упомянутые следственные мероприятия не могут повлиять на решение по уголовным делам прокурора под следствием.
https://ru.sputnik.md/20211210/detali-obysky-47111916.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538553_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62acb1581ae76d00c3abe2ef8c4fc9dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, генеральная прокуратура, обыски

Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре

15:50 10.12.2021 (обновлено: 15:54 10.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Правоохранительные органы проводили в пятницу масштабные обыски.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели в пятницу обыски в рабочих кабинетах одного из прокуроров Генпрокуратуры (ГП).
Как отметили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого на основании жалобы гражданина, которого, по его словам, заставляли давать неверные показания по делу, в рамках которого он проходил в качестве свидетеля.

"Прокурор ГП был признан подозреваемым еще 3 декабря 2021 года. Он отказался предоставить все необходимые документы по запросу сотрудников Антикоррупционной прокуратуры", - уточнили в ведомстве.

Как говорится в сообщении прокуратуры, это стало основанием для проведения обысков.
В прокуратуре добавили, что упомянутые следственные мероприятия не могут повлиять на решение по уголовным делам прокурора под следствием.
Прокуратура по организованной преступности и особым делам - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Общество
Появилась информация об обысках, прошедших в тюрьмах Молдовы
11:12
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:40Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
16:15Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит
15:50Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
15:27В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
14:59Посольство России в Молдове отреагировало на инцидент с Нарочницкой
14:25Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы
13:56Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
13:27Молдова призвала другие страны не отправлять наблюдателей в Приднестровье
12:58Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
12:32Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:06Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе
11:39Член Общественной палаты РФ сообщил, что Молдова не пустила его в страну
11:12Появилась информация об обысках, прошедших в тюрьмах Молдовы
10:44НАРЭ готовится установить постоянные тарифы на газ, тепло и электроэнергию
10:15Бывший вице-премьер по реинтеграции Кульминский раскрыл причину своей отставки
09:44Российского ученого-политолога не пустили в Молдову
09:33Где в Кишиневе 10 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:07Мир за сутки: провокация в Азовском море, пенсия для Маска и ситуация с COVID
09:00Тулянцев: недовольство народа политикой PAS будет расти как снежный ком
08:30Права человека в Молдове: реальность или миф