https://ru.sputnik.md/20211210/prokuratura-antikorruptsii-predstavila-detali-obyskov-genprokurature-47121738.html
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
Правоохранительные органы проводили в пятницу еще обыски в одном госучреждении.
2021-12-10T15:50+0200
2021-12-10T15:50+0200
2021-12-10T15:54+0200
в молдове
общество
молдова
генеральная прокуратура
обыски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538553_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83e1cdf5d73181527c2a1f0e480a239e.jpg
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели в пятницу обыски в рабочих кабинетах одного из прокуроров Генпрокуратуры (ГП). Как отметили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого на основании жалобы гражданина, которого, по его словам, заставляли давать неверные показания по делу, в рамках которого он проходил в качестве свидетеля.Как говорится в сообщении прокуратуры, это стало основанием для проведения обысков.В прокуратуре добавили, что упомянутые следственные мероприятия не могут повлиять на решение по уголовным делам прокурора под следствием.
https://ru.sputnik.md/20211210/detali-obysky-47111916.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538553_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62acb1581ae76d00c3abe2ef8c4fc9dd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, генеральная прокуратура, обыски
Антикоррупционная прокуратура представила детали обысков в Генпрокуратуре
15:50 10.12.2021 (обновлено: 15:54 10.12.2021)
Правоохранительные органы проводили в пятницу масштабные обыски.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры провели в пятницу обыски в рабочих кабинетах одного из прокуроров Генпрокуратуры (ГП).
Как отметили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого на основании жалобы гражданина, которого, по его словам, заставляли давать неверные показания по делу, в рамках которого он проходил в качестве свидетеля.
"Прокурор ГП был признан подозреваемым еще 3 декабря 2021 года. Он отказался предоставить все необходимые документы по запросу сотрудников Антикоррупционной прокуратуры", - уточнили в ведомстве.
Как говорится в сообщении прокуратуры, это стало основанием для проведения обысков.
В прокуратуре добавили, что упомянутые следственные мероприятия не могут повлиять на решение по уголовным делам прокурора под следствием.