https://ru.sputnik.md/20211210/protest-transportnikov-kishinev-47114869.html
Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе
Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе
Перевозчики возмущены бездействием властей и снова выйдут на площадь и аннулируют несколько регулярных рейсов на время протеста.
2021-12-10T12:06+0200
2021-12-10T12:06+0200
2021-12-10T12:12+0200
общество
в молдове
молдова
протест
транспортники
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Ассоциация автоперевозчиков Молдовы (APOTA) назвала дату своего очередного протеста. Он состоится в четверг, 16 декабря, на площади Великого национального собрания. Планируется участие примерно 200 транспортных единиц. Кроме этого, во время протеста будут отменены многие регулярные рейсы. Об этом говорится в заявлении ассоциации перевозчиков.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Как отметили перевозчики, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло. "Министерство не выступило с предложениями по снижению нагрузки на перевозчиков, связанной с чрезмерными расходами, которые начисляют автовокзалы, не предложило эффективных мер по борьбе с незаконными перевозками, которые ведут к увеличению количества нелегального транспорта, не аннулировало ни одного незаконного документа", – сообщили в APOTA. В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). Также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
https://ru.sputnik.md/20211206/perevozchiki-obeschayut-prodolzhit-protesty-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-46984670.html
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в молдове, молдова, протест, транспортники
Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе
12:06 10.12.2021 (обновлено: 12:12 10.12.2021)
Перевозчики возмущены бездействием властей и снова выйдут на площадь и отменят несколько регулярных рейсов на время протеста.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Ассоциация автоперевозчиков Молдовы (APOTA) назвала дату своего очередного протеста. Он состоится в четверг, 16 декабря, на площади Великого национального собрания. Планируется участие примерно 200 транспортных единиц. Кроме этого, во время протеста будут отменены многие регулярные рейсы.
Об этом говорится в заявлении ассоциации перевозчиков.
Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.
Как отметили перевозчики, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.
"Министерство не выступило с предложениями по снижению нагрузки на перевозчиков, связанной с чрезмерными расходами, которые начисляют автовокзалы, не предложило эффективных мер по борьбе с незаконными перевозками, которые ведут к увеличению количества нелегального транспорта, не аннулировало ни одного незаконного документа", – сообщили в APOTA.
В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). Также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.