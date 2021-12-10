https://ru.sputnik.md/20211210/provokatsiya-pensiya-mask-covid-47106015.html

Мир за сутки: провокация в Азовском море, пенсия для Маска и ситуация с COVID

Мир за сутки: провокация в Азовском море, пенсия для Маска и ситуация с COVID

Мир за сутки: провокация в Азовском море, пенсия для Маска и ситуация с COVID

2021-12-10T09:07+0200

2021-12-10T09:07+0200

2021-12-10T09:34+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В Госдуме России назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром". Так прокомментировал попытку украинского корабля пройти к Керченскому проливу член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, сообщает РИА Новости.В четверг ФСБ России сообщила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и требования изменить курс не выполняет. Позже украинский корабль также не отвечая на запросы лег на обратный курс."Они считают, что им помогут (на Западе). Конечно, это достаточно похоже на Киев", – сказал Шхагошев, назвав действия экипажа "Донбасса" "дешевым маневром".Парламентарий отмечает, что если ранее речь шла о провокациях со стороны НАТО, то сейчас этим занимается именно Киев, который хочет дать понять, что напряженность в регионе сохраняется. "Сейчас им надо дать понять (России), что напряженность на Черном и Азовском море сохраняется", – добавил депутат.В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Украина вряд ли решится на повторение провокации с военным кораблем в Черном море, самые близкие ее союзники не поддержали бы Киев, если бы корабль попытался нарушить российскую границу. По его словам, инцидент напоминает провокацию, устроенную в бытность президентства Петра Порошенко."Если бы украинский корабль не развернулся, его бы остановили на подходе к Керченскому мосту, а в случае неповиновения была бы применена сила. В такой ситуации даже самые близкие союзники Украины осудили бы ее действия", – заявил Джабаров в комментарии информагентству."Я надеюсь, что подобными провокациями Украина больше грешить не будет", – добавил он.Илон Маск заявил о намерении сменить работуОснователь американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что "подумывает" об уходе с работы. Поскольку речь о пенсии для Маска пока не идет, он заявил, что рассматривает возможность стать популярным блогером на полной ставке."Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer - англ.) на полной ставке. Что думаете?" – написал Маск в Twitter.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 268 миллионов.На утро 10 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 268 484 455. Из них 5 286 786 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 660 358). Следом идут Индия (34 666 241) и Бразилия (22 177 059).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 722 083), Россия (9 752 340), Турция (8 986 377), Франция (8 209 911), Иран (6 147 872), Аргентина (5 348 123) и Испания (5 273 178).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 705 823 случая заражения, в Румынии – 1 790 571.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 368 497. В четверг профильное министерство сообщило о 549 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9315, выздоровели 353 011 человек.

https://ru.sputnik.md/20211209/korabl-donbass-vms-ukrainy-leg-na-obratnyy-kurs-fsb-47104756.html

https://ru.sputnik.md/20211121/peskov-napryazhennaya-situatsiya-nato-provokatsii-46585163.html

https://ru.sputnik.md/20211101/istoricheskoe-sostoyanie-bogatstvo-maska-pobilo-mirovoy-rekord-46085357.html

https://ru.sputnik.md/20211209/pandemiya-geyts-prognoz-47089078.html

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в мире