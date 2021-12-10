https://ru.sputnik.md/20211210/putin-moldova-eaes-47117808.html

Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС

Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС

Путин: Молдова была бы поближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС

2021-12-10T12:58+0200

2021-12-10T12:58+0200

2021-12-10T13:33+0200

россия

владимир путин

молдова и еаэс

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47118496_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_178d66f515fca3015740399dbf07b06f.png

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Молдова могла бы пользоваться преимуществом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и использовать в своих целях принятые им решения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).В своей речи на открытии заседания Путин отметил, что к деятельности союза все активнее подключаются государства-наблюдатели, такие, как Куба и Узбекистан, которые присутствовали на заседании."Кстати говоря, и Молдавия проявляла к этому в свое время интерес", – отметил российский президент.Путин подчеркнул, что страны-наблюдатели в ЕАЭС имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений. Он отметил, что Молдова и Россия "исходя из общих интересов решили эти вопросы, но в целом – это совершенно очевидный факт: были бы вы в материале – легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим".Путин также заявил, что Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского союза и выступает за дальнейшее расширение спектра преференциальных и непреференциальных соглашений ЕАЭС с зарубежными государствами.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Путин об участии Молдовы в ЕАЭС Путин об участии Молдовы в ЕАЭС 2021-12-10T12:58+0200 true PT2M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, молдова и еаэс, видео