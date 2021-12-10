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Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
Путин: Молдова была бы поближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
2021-12-10T12:58+0200
2021-12-10T12:58+0200
2021-12-10T13:33+0200
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владимир путин
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Молдова могла бы пользоваться преимуществом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и использовать в своих целях принятые им решения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).В своей речи на открытии заседания Путин отметил, что к деятельности союза все активнее подключаются государства-наблюдатели, такие, как Куба и Узбекистан, которые присутствовали на заседании."Кстати говоря, и Молдавия проявляла к этому в свое время интерес", – отметил российский президент.Путин подчеркнул, что страны-наблюдатели в ЕАЭС имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений. Он отметил, что Молдова и Россия "исходя из общих интересов решили эти вопросы, но в целом – это совершенно очевидный факт: были бы вы в материале – легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим".Путин также заявил, что Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского союза и выступает за дальнейшее расширение спектра преференциальных и непреференциальных соглашений ЕАЭС с зарубежными государствами.
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Путин об участии Молдовы в ЕАЭС
Путин об участии Молдовы в ЕАЭС
2021-12-10T12:58+0200
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россия, владимир путин, молдова и еаэс, видео
Путин: Молдова была бы ближе к решению многих вопросов, участвуя в ЕАЭС
12:58 10.12.2021 (обновлено: 13:33 10.12.2021)
Путин прокомментировал отказ Молдовы от участия в заседании ЕАЭС.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Молдова могла бы пользоваться преимуществом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и использовать в своих целях принятые им решения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
В своей речи на открытии заседания Путин отметил, что к деятельности союза все активнее подключаются государства-наблюдатели, такие, как Куба и Узбекистан, которые присутствовали на заседании.
"Кстати говоря, и Молдавия проявляла к этому в свое время интерес", – отметил российский президент.
Путин подчеркнул, что страны-наблюдатели в ЕАЭС имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений.
"Мы знаем, как сейчас складывается обстановка на энергетических рынках Европы. Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе происходящих событий и принимаемых нами решений", – сказал Путин.
Он отметил, что Молдова и Россия "исходя из общих интересов решили эти вопросы, но в целом – это совершенно очевидный факт: были бы вы в материале – легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим".
Путин также заявил, что Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов Евразийского союза и выступает за дальнейшее расширение спектра преференциальных и непреференциальных соглашений ЕАЭС с зарубежными государствами.