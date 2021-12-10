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Российского ученого-политолога не пустили в Молдову
Российского ученого-политолога не пустили в Молдову
Политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову, по ее мнению, из-за выборов в Приднестровье.
2021-12-10T09:44+0200
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдову, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела", – написала Захарова.Сама Нарочницкая в комментарии РИА Новости заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря.По словам Нарочницкой, ее без объяснений посадили обратно на самолет. "Прилетев в Молдову, я подошла к паспортному контролю, там уже ждал меня человек – явно не пограничник, а из каких-то служб... Он не представился, ни разу не посмотрел мне в лицо, а сидел, уткнувшись в смартфон. Будто меня ждали. Он спросил меня о цели визита", – рассказала информагентству политолог.Нарочницкая ответила, что она эксперт-международник, планирует выступление на круглых столах."С собой у меня был чемодан книг по международной тематике... это был явно заказ. У них грядут выборы лидера Приднестровья. Но я ведь не министр и не чиновник, не официальное лицо, и от того, что такие, как я посмотрят на выборы – от этого признания Приднестровью не прибудет", – продолжила Нарочницкая. Затем, по ее словам, пограничница заполнила форму, в которой было указано, что Нарочницкая якобы не смогла подтвердить законную цель поездки.В пресс-службе Пограничной полиции на вопрос Sputnik Молдова о причинах отказа во въезде Нарочницкой, ответить не смогли."На данный момент у меня нет никакой информации об этом случае. Поэтому мы никак не можем прокомментировать", – заявили в пресс-службе.
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в молдове, россия, молдова

Российского ученого-политолога не пустили в Молдову

09:44 10.12.2021 (обновлено: 10:24 10.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаталия Нарочницкая
Наталия Нарочницкая - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову, по ее мнению, из-за выборов в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдову, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела", – написала Захарова.
Сама Нарочницкая в комментарии РИА Новости заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря.
По словам Нарочницкой, ее без объяснений посадили обратно на самолет.
"Прилетев в Молдову, я подошла к паспортному контролю, там уже ждал меня человек – явно не пограничник, а из каких-то служб... Он не представился, ни разу не посмотрел мне в лицо, а сидел, уткнувшись в смартфон. Будто меня ждали. Он спросил меня о цели визита", – рассказала информагентству политолог.
Нарочницкая ответила, что она эксперт-международник, планирует выступление на круглых столах.
"С собой у меня был чемодан книг по международной тематике... это был явно заказ. У них грядут выборы лидера Приднестровья. Но я ведь не министр и не чиновник, не официальное лицо, и от того, что такие, как я посмотрят на выборы – от этого признания Приднестровью не прибудет", – продолжила Нарочницкая.
Затем, по ее словам, пограничница заполнила форму, в которой было указано, что Нарочницкая якобы не смогла подтвердить законную цель поездки.
В пресс-службе Пограничной полиции на вопрос Sputnik Молдова о причинах отказа во въезде Нарочницкой, ответить не смогли.
"На данный момент у меня нет никакой информации об этом случае. Поэтому мы никак не можем прокомментировать", – заявили в пресс-службе.
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