https://ru.sputnik.md/20211210/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldovu-idet-poteplenie-47097317.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление

Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: идет потепление

2021-12-10T07:00+0200

2021-12-10T07:00+0200

2021-12-10T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Будет облачно с прояснениями, к вечеру возможны осадки. Местами слабый туман.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –9 до +14.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.С 11 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Такой же температурный режим сохранится до 12 декабря.Праздники и народные приметыВ пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение".Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в XII столетии в память о чудесном спасении Новгорода.Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрел попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы