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Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: идет потепление
2021-12-10T07:00+0200
2021-12-10T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Будет облачно с прояснениями, к вечеру возможны осадки. Местами слабый туман.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –9 до +14.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.С 11 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Такой же температурный режим сохранится до 12 декабря.Праздники и народные приметыВ пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение".Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в XII столетии в память о чудесном спасении Новгорода.Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрел попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление

07:00 10.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausВид на окницкий район с высоты
Вид на окницкий район с высоты - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Будет облачно с прояснениями, к вечеру возможны осадки. Местами слабый туман.
Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –9 до +14.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.
С 11 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Такой же температурный режим сохранится до 12 декабря.

Праздники и народные приметы

В пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение".
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в XII столетии в память о чудесном спасении Новгорода.
Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрел попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.
Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.
Багряная звезда – к сильному ветру.
Коровы сопят и фыркают – до мороза.
Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.
Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.
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