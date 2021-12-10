https://ru.sputnik.md/20211210/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldovu-idet-poteplenie-47097317.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: идет потепление
2021-12-10T07:00+0200
2021-12-10T07:00+0200
2021-12-10T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Будет облачно с прояснениями, к вечеру возможны осадки. Местами слабый туман.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –9 до +14.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.С 11 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Такой же температурный режим сохранится до 12 декабря.Праздники и народные приметыВ пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение".Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в XII столетии в память о чудесном спасении Новгорода.Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрел попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Будет облачно с прояснениями, к вечеру возможны осадки. Местами слабый туман.
Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –9 до +14.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.
С 11 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Такой же температурный режим сохранится до 12 декабря.
Праздники и народные приметы
В пятницу, 10 декабря православные верующие отмечают праздник иконы Божьей Матери "Знамение".
Икона Богородицы "Знамение" – одна из самых известных и почитаемых в православной вере. Празднование в ее честь было установлено в XII столетии в память о чудесном спасении Новгорода.
Архиепископ осажденного города Иоанн услышал голос, повелевший поместить святой образ на крепостную стену. Когда одна из стрел попала в лик Божьей Матери, из Ее глаз полились слезы и Она обратила взор к новгородцам. Враги, объятые ужасом, бросили оружие и бежали.
Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.
Багряная звезда – к сильному ветру.
Коровы сопят и фыркают – до мороза.
Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.
Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.