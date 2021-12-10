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Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС
Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС
В администрации президента обратили внимание, что указанная поправка не получила положительного заключения правительства.
2021-12-10T17:49+0200
2021-12-10T18:21+0200
общество
в молдове
конституционный суд
молдова
зарплата
майя санду
администрация президента
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду вернула в пятницу в парламент закон о внесении поправки в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда (КС). Как отметили в администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников Конституционного суда, не получила положительного заключения правительства. Ранее стало известно, что согласно данной поправке, зарплата судей КС вырастет с 44 700 до почти 82 тысяч леев.Депутат PAS Олеся Стамате объяснила такой рост заработной платы необходимостью "достойного вознаграждения" за защиту "основ демократии"."Конституционный суд является основой защиты демократии... Независимость судей должна быть обеспечена достойным вознаграждением", - заявила Стамате. Она также посетовала, что в Молдове у судей КС "очень низкие зарплаты", и что им и дальше планируется постепенно повышать жалованье. В то же время она сослалась на зарплаты судей КС в других странах, в частности, в Румынии она составляет более шести тысяч долларов. В КС заявили, что не имеют права комментировать данный вопрос, но все же опубликовали короткое сообщение. "Учитывая возникшие в обществе дискуссии, &lt;...&gt; сообщаем, что обязанность судей сохранять сдержанность и взвешенность препятствует даче каких-либо комментариев", - говорится в пресс-релизе КС.
https://ru.sputnik.md/20211209/sotsialisty-povyshenie-zarplat-sudya-47081121.html
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в молдове, конституционный суд, молдова, зарплата, майя санду, администрация президента

Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС

17:49 10.12.2021 (обновлено: 18:21 10.12.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakЗдание Конституционного суда Молдавии
Здание Конституционного суда Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В администрации президента обратили внимание, что указанная поправка не получила положительного заключения правительства.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду вернула в пятницу в парламент закон о внесении поправки в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда (КС).
Как отметили в администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников Конституционного суда, не получила положительного заключения правительства.
Ранее стало известно, что согласно данной поправке, зарплата судей КС вырастет с 44 700 до почти 82 тысяч леев.
Депутат PAS Олеся Стамате объяснила такой рост заработной платы необходимостью "достойного вознаграждения" за защиту "основ демократии".
"Конституционный суд является основой защиты демократии... Независимость судей должна быть обеспечена достойным вознаграждением", - заявила Стамате.
Она также посетовала, что в Молдове у судей КС "очень низкие зарплаты", и что им и дальше планируется постепенно повышать жалованье. В то же время она сослалась на зарплаты судей КС в других странах, в частности, в Румынии она составляет более шести тысяч долларов.
В КС заявили, что не имеют права комментировать данный вопрос, но все же опубликовали короткое сообщение.
"Учитывая возникшие в обществе дискуссии, <...> сообщаем, что обязанность судей сохранять сдержанность и взвешенность препятствует даче каких-либо комментариев", - говорится в пресс-релизе КС.
Конституционный суд - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
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