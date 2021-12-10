https://ru.sputnik.md/20211210/selkhozproizvoditeli-namereny-uvelichit-prodazhi-vinograda-v-supermarketakh-47098497.html
Сельхозпроизводители намерены увеличить продажи винограда в супермаркетах
Сельхозпроизводители намерены увеличить продажи винограда в супермаркетах
Производители винограда собираются вывести на рынок продукцию премиум качества.
2021-12-10T07:30+0200
2021-12-10T07:30+0200
2021-12-10T07:30+0200
виноградники
супермаркет
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Сразу несколько общественных организаций плодоводов планируют в ближайшем будущем организовать серию переговоров производителей столового винограда с крупнейшими сетями супермаркетов Молдовы. Об этом сообщает портал East-fruit.Отчасти эта инициатива продиктована успехами местных производителей из смежных отраслей. В частности, осенью и в декабре 2021 года во многих сетях супермаркетов Молдовы преобладают сливы и яблоки от молдавских производителей. Причем существенная доля местного товара представлена в маркетах уже в достаточно качественных, иногда брендированных, картонных ящиках, а также в малой потребительской фасовке. В ассоциациях виноградарей считают, что виноград – "визитная карточка Молдовы" — не должен быть "в хвосте процессии".В этом контексте представители виноградарских ассоциаций считают, что важными поставщиками винограда для сетей супермаркетов Кишинева в перспективе могут стать НИИ плодоводства и пищевых технологий, а также некоторые питомниководческие хозяйства. Они заложили экспериментальные маточники винограда большого количества сортов и в качестве "побочного продукта" исследовательской деятельности производят тонны высококачественного винограда, в том числе экстра-раннего и экстра-позднего.Кроме того, какое-то небольшое количество продукции премиального качества могли бы поставлять в молдавские супермаркеты и виноградарские хозяйства, ориентированные исключительно на экспорт.
https://ru.sputnik.md/20211020/sbor-urozhaya-vinograda-moldove-kakie-tseny-ozhidat-45711761.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
виноградники, супермаркет, в молдове
Сельхозпроизводители намерены увеличить продажи винограда в супермаркетах
Производители винограда собираются вывести на рынок продукцию премиум- качества.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik.
Сразу несколько общественных организаций плодоводов планируют в ближайшем будущем организовать серию переговоров производителей столового винограда с крупнейшими сетями супермаркетов Молдовы. Об этом сообщает портал East-fruit
.
Отчасти эта инициатива продиктована успехами местных производителей из смежных отраслей. В частности, осенью и в декабре 2021 года во многих сетях супермаркетов Молдовы преобладают сливы и яблоки от молдавских производителей.
Причем существенная доля местного товара представлена в маркетах уже в достаточно качественных, иногда брендированных, картонных ящиках, а также в малой потребительской фасовке. В ассоциациях виноградарей считают, что виноград – "визитная карточка Молдовы" — не должен быть "в хвосте процессии".
В этом контексте представители виноградарских ассоциаций считают, что важными поставщиками винограда для сетей супермаркетов Кишинева в перспективе могут стать НИИ плодоводства и пищевых технологий, а также некоторые питомниководческие хозяйства.
Они заложили экспериментальные маточники винограда большого количества сортов и в качестве "побочного продукта" исследовательской деятельности производят тонны высококачественного винограда, в том числе экстра-раннего и экстра-позднего.
Кроме того, какое-то небольшое количество продукции премиального качества могли бы поставлять в молдавские супермаркеты и виноградарские хозяйства, ориентированные исключительно на экспорт.