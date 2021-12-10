https://ru.sputnik.md/20211210/skripachka-instrument-prokuratura-47117492.html

Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы

Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы

Правоохранительные органы рассказали, на каком этапе находится следствие в отношении скрипки.

2021-12-10T14:25+0200

2021-12-10T14:25+0200

2021-12-10T14:25+0200

культура

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молдова

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Начать процедуру возврата инструмента скрипачке Александре Конуновой можно будет только после заключения экспертов по документам к инструменту и его происхождению. Такое заявление сделал прокурор по делу Серджиу Петрушка на брифинге в пятницу. Он отметил, что основанием для ареста инструмента и открытия дела стали выявленные неточности в его документах. Как отметил прокурор, скрипка не была задекларирована, а документ об аренде инструмента был представлен без даты его составления. По словам прокурора, спустя три дня после изъятия инструмента был представлен документ от эксперта, аккредитованного Минкультом. Однако, как уточнил Петрушка, этот документ был выдан незаконно, поскольку специалист не видел скрипку. Он сообщил, что молдавские власти делали запрос в Швейцарию по поводу декларирования инструмента, а также запрашивали акты о его происхождении, и ответ был получен, но спустя долгое время. В то же время молдавские власти привлекли международного эксперта для полной юридической проверки и выяснения происхождения скрипки, года изготовления, автора, цены, а также культурной ценности. Как пояснил Петрушка, молдавские эксперты указали в отчетах экспертизы 1735 год изготовления, а в документах Конуновой был указан промежуток с 1775 до 1785 года: после дополнительной экспертизы было установлено, что именно второй вариант верен. Изъятие скрипки у Александры Конуновой Скрипку работы Джованни Гваданини изъяли у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту. Как известно, музыкант направлялась на концерт в Москву. У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова. Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его. Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти для оказания помощи по скорейшему возвращению скрипки. Позже Конунова создала в сети петицию с просьбой скорее решить вопрос.

https://ru.sputnik.md/20211118/izvestnaya-skripachka-moldova-gromkii-skandal-khayp-stradivari-46523290.html

https://ru.sputnik.md/20211203/konunova-skripka-46938905.html

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