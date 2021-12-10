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https://ru.sputnik.md/20211210/skripachka-instrument-prokuratura-47117492.html
Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы
Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы
Правоохранительные органы рассказали, на каком этапе находится следствие в отношении скрипки.
2021-12-10T14:25+0200
2021-12-10T14:25+0200
культура
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Начать процедуру возврата инструмента скрипачке Александре Конуновой можно будет только после заключения экспертов по документам к инструменту и его происхождению. Такое заявление сделал прокурор по делу Серджиу Петрушка на брифинге в пятницу. Он отметил, что основанием для ареста инструмента и открытия дела стали выявленные неточности в его документах. Как отметил прокурор, скрипка не была задекларирована, а документ об аренде инструмента был представлен без даты его составления. По словам прокурора, спустя три дня после изъятия инструмента был представлен документ от эксперта, аккредитованного Минкультом. Однако, как уточнил Петрушка, этот документ был выдан незаконно, поскольку специалист не видел скрипку. Он сообщил, что молдавские власти делали запрос в Швейцарию по поводу декларирования инструмента, а также запрашивали акты о его происхождении, и ответ был получен, но спустя долгое время. В то же время молдавские власти привлекли международного эксперта для полной юридической проверки и выяснения происхождения скрипки, года изготовления, автора, цены, а также культурной ценности. Как пояснил Петрушка, молдавские эксперты указали в отчетах экспертизы 1735 год изготовления, а в документах Конуновой был указан промежуток с 1775 до 1785 года: после дополнительной экспертизы было установлено, что именно второй вариант верен. Изъятие скрипки у Александры Конуновой Скрипку работы Джованни Гваданини изъяли у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту. Как известно, музыкант направлялась на концерт в Москву. У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова. Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его. Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти для оказания помощи по скорейшему возвращению скрипки. Позже Конунова создала в сети петицию с просьбой скорее решить вопрос.
https://ru.sputnik.md/20211118/izvestnaya-skripachka-moldova-gromkii-skandal-khayp-stradivari-46523290.html
https://ru.sputnik.md/20211203/konunova-skripka-46938905.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

Когда скрипачке Конуновой вернут ее инструмент: заявление прокуратуры Молдовы

14:25 10.12.2021
© Photo : Facebook / Alexandra ConunovaAlexandra Conunova
Alexandra Conunova - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Photo : Facebook / Alexandra Conunova
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Юлия Липовая
Все материалы
Правоохранительные органы Молдовы рассказали, на каком этапе находится расследование в отношении старинной скрипки.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Начать процедуру возврата инструмента скрипачке Александре Конуновой можно будет только после заключения экспертов по документам к инструменту и его происхождению. Такое заявление сделал прокурор по делу Серджиу Петрушка на брифинге в пятницу.
Он отметил, что основанием для ареста инструмента и открытия дела стали выявленные неточности в его документах. Как отметил прокурор, скрипка не была задекларирована, а документ об аренде инструмента был представлен без даты его составления.
По словам прокурора, спустя три дня после изъятия инструмента был представлен документ от эксперта, аккредитованного Минкультом. Однако, как уточнил Петрушка, этот документ был выдан незаконно, поскольку специалист не видел скрипку.

"Из двух стран-членов Интерпола поступила информация о трех случаях кражи скрипок с аналогичными характеристиками. По одному из них были запрошены дополнительные данные о скрипке, изъятой в Молдове", – добавил прокурор.

Он сообщил, что молдавские власти делали запрос в Швейцарию по поводу декларирования инструмента, а также запрашивали акты о его происхождении, и ответ был получен, но спустя долгое время.

"Прокуратура связалась с гражданином Швейцарии, который представлен в контракте об аренде. Копии запрашиваемых документов он прислал лишь 2 декабря. До настоящего времени не получено подтверждение подлинности этих копий", – добавил Петрушка.

В то же время молдавские власти привлекли международного эксперта для полной юридической проверки и выяснения происхождения скрипки, года изготовления, автора, цены, а также культурной ценности.
Как пояснил Петрушка, молдавские эксперты указали в отчетах экспертизы 1735 год изготовления, а в документах Конуновой был указан промежуток с 1775 до 1785 года: после дополнительной экспертизы было установлено, что именно второй вариант верен.
Известная скрипачка из Молдовы: о громком скандале и хайпе на Страдивари - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Радио
Известная скрипачка из Молдовы – о громком скандале и хайпе на Страдивари
18 ноября, 19:50

Изъятие скрипки у Александры Конуновой

Скрипку работы Джованни Гваданини изъяли у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту. Как известно, музыкант направлялась на концерт в Москву.
У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова.
Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его.
Александра Конунова - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Культура
Скрипачка Конунова просит власти Молдовы помочь вернуть ее скрипку
3 декабря, 21:08
Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти для оказания помощи по скорейшему возвращению скрипки.
Позже Конунова создала в сети петицию с просьбой скорее решить вопрос.
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