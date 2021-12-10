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Стала известна реакция Кремля на инцидент в Керченском проливе
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов/
Кремль охарактеризовал произошедшее в четверг в Азовском море как провокационные действия.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, заявил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что "это то, о чем неоднократно говорил президент Путин".
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что "это то, о чем неоднократно говорил президент Путин".
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
В Госдуме России назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром". Так прокомментировал попытку украинского корабля пройти к Керченскому проливу член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Украина вряд ли решится на повторение провокации с военным кораблем в Черном море, самые близкие ее союзники не поддержали бы Киев, если бы корабль попытался нарушить российскую границу. По его словам, инцидент напоминает провокацию, устроенную в бытность президентства Петра Порошенко.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.