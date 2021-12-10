https://ru.sputnik.md/20211210/stamm-omikron-47130694.html

В Центре Гамалеи назвали безответственными заявления о легкости "омикрона"

В Центре Гамалеи назвали безответственными заявления о легкости "омикрона"

Замглавы Центра Гамалеи назвал безответственными слова о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" легкий.

2021-12-10T22:45+0200

2021-12-10T22:45+0200

2021-12-10T22:45+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Говорить о том, что заражение штаммом "омикрон" легко переносится – безответственно. С таким заявлением выступил заместитель главы НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, сообщает РИА Новости.В ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям Логунов отметил, что пока нет достоверных данных о том, как инфекцию переносят пожилые люди и те, у кого еще не выработался иммунитет к коронавирусу."Безответственно заявлять, что это легкий штамм", – сказал Логунов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211206/voz-smertnosti-shtamm-omikron-46996867.html

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