https://ru.sputnik.md/20211210/stoyanoglo-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta-chto-eto-znachit-47124736.html

Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит

Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит

Адвокат Александра Стояногло объяснил, что значит для отстраненного генпрокурора перевод из-под домашнего ареста под судебный контроль.

2021-12-10T16:15+0200

2021-12-10T16:15+0200

2021-12-10T16:15+0200

общество

молдова

домашний арест

освобождение

александр стояногло

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Отстраненного с поста генпрокурора Молдовы Александра Стояногло по решению Апелляционной палаты перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль. В эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Стояногло Василе Гафтон прокомментировал, что запрещено, а что дозволено его клиенту в связи с этой превентивной мерой."Исходя из решения Апелляционной палаты, наш клиент, Александр Стояногло, больше не находится под домашним арестом", – отметил Гафтон.Он уточнил, что с учетом этой превентивной меры применяются некоторые ограничения, среди которых - запрет на общение с людьми, проходящими по делу. Кроме того, Стояногло необходимо являться в органы прокуратуры.Как пояснил адвокат, судебный контроль подразумевает, что Стояногло не может покидать пределы населенного пункта, где он проживает. На вопрос о том, может ли отстраненный генпрокурор передвигаться по Молдове, Гафтон ответил, что это возможно в случае необходимости и с разрешения судебной инстанции."К сожалению, он не сможет общаться с прессой, потому что действует такой запрет. Этой возможности у него нет. Согласно решению суда и Апелляционной палаты, судебный контроль действует 30 дней", – уточнил Гафтон.Суд сектора Чеканы 3 декабря принял решение о продлении домашнего ареста генпрокурора на 20 дней. Апелляционная палата Кишинева отменила 10 декабря это решение и поместила его под судебный контроль на 30 дней.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

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молдова, домашний арест, освобождение, александр стояногло, в молдове