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Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит
Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит
Адвокат Александра Стояногло объяснил, что значит для отстраненного генпрокурора перевод из-под домашнего ареста под судебный контроль.
2021-12-10T16:15+0200
2021-12-10T16:15+0200
общество
молдова
домашний арест
освобождение
александр стояногло
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Отстраненного с поста генпрокурора Молдовы Александра Стояногло по решению Апелляционной палаты перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль. В эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Стояногло Василе Гафтон прокомментировал, что запрещено, а что дозволено его клиенту в связи с этой превентивной мерой."Исходя из решения Апелляционной палаты, наш клиент, Александр Стояногло, больше не находится под домашним арестом", – отметил Гафтон.Он уточнил, что с учетом этой превентивной меры применяются некоторые ограничения, среди которых - запрет на общение с людьми, проходящими по делу. Кроме того, Стояногло необходимо являться в органы прокуратуры.Как пояснил адвокат, судебный контроль подразумевает, что Стояногло не может покидать пределы населенного пункта, где он проживает. На вопрос о том, может ли отстраненный генпрокурор передвигаться по Молдове, Гафтон ответил, что это возможно в случае необходимости и с разрешения судебной инстанции."К сожалению, он не сможет общаться с прессой, потому что действует такой запрет. Этой возможности у него нет. Согласно решению суда и Апелляционной палаты, судебный контроль действует 30 дней", – уточнил Гафтон.Суд сектора Чеканы 3 декабря принял решение о продлении домашнего ареста генпрокурора на 20 дней. Апелляционная палата Кишинева отменила 10 декабря это решение и поместила его под судебный контроль на 30 дней.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211208/vsp-ne-smog-naznachit-novogo-chlena-komissiyu-po-otsenke-raboty-stoyanoglo-47047177.html
https://ru.sputnik.md/20211118/i-o-genprokurora-obvinili-vo-vzyatochnichestve-chto-govorit-dumitru-robu-46524135.html
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молдова, домашний арест, освобождение, александр стояногло, в молдове

Стояногло освобожден из-под домашнего ареста: что это значит

16:15 10.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Алена Матвеева
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Адвокат Александра Стояногло прокомментировал вердикт Апелляционной палаты, которая отменила решение о продлении домашнего ареста для отстраненного генпрокурора Молдовы.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Отстраненного с поста генпрокурора Молдовы Александра Стояногло по решению Апелляционной палаты перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль. В эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Стояногло Василе Гафтон прокомментировал, что запрещено, а что дозволено его клиенту в связи с этой превентивной мерой.
"Исходя из решения Апелляционной палаты, наш клиент, Александр Стояногло, больше не находится под домашним арестом", – отметил Гафтон.
Он уточнил, что с учетом этой превентивной меры применяются некоторые ограничения, среди которых - запрет на общение с людьми, проходящими по делу. Кроме того, Стояногло необходимо являться в органы прокуратуры.
Как пояснил адвокат, судебный контроль подразумевает, что Стояногло не может покидать пределы населенного пункта, где он проживает. На вопрос о том, может ли отстраненный генпрокурор передвигаться по Молдове, Гафтон ответил, что это возможно в случае необходимости и с разрешения судебной инстанции.
"К сожалению, он не сможет общаться с прессой, потому что действует такой запрет. Этой возможности у него нет. Согласно решению суда и Апелляционной палаты, судебный контроль действует 30 дней", – уточнил Гафтон.
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Суд сектора Чеканы 3 декабря принял решение о продлении домашнего ареста генпрокурора на 20 дней. Апелляционная палата Кишинева отменила 10 декабря это решение и поместила его под судебный контроль на 30 дней.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
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