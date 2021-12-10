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https://ru.sputnik.md/20211210/sud-london-assanzh-47119131.html
Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
Высокий суд Лондона на заседании в пятницу вынес положительное решение по апелляции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
2021-12-10T13:56+0200
2021-12-10T13:56+0200
политика
в мире
экстрадиция
апелляция
джулиан ассанж
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Высокий суд Лондона на заседании в пятницу вынес положительное решение по апелляции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения и огласил его сегодня.Отмечается, что при этом Ассанж останется под стражей. В документе указано, что США предоставили британской стороне гарантии, что в отношении Ассанжа будет исключено применение "специальных административных мер". США также обязуются согласиться с ходатайством Ассанжа, если он будет осужден, о переводе в Австралию для отбывания наказания. Ему будет предоставлено соответствующее клиническое и психологическое лечение в соответствии с рекомендациями квалифицированного лечащего врача в тюрьме, где он содержится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение лондонского суда позорным."Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля – очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", – написала Захарова в своем Telegram-канале.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ru.sputnik.md/20190927/Shpionivshaya-za-Assanzhem-okhrannaya-sluzhba-peredavala-dannye-TsRU-27687169.html
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в мире, экстрадиция, апелляция, джулиан ассанж

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

13:56 10.12.2021
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / Перейти в фотобанкСторонница Джулиана Ассанжа на митинге против экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, Великобритания
Сторонница Джулиана Ассанжа на митинге против экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, Великобритания - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
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Лондонский суд разрешил экстрадировать создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Высокий суд Лондона на заседании в пятницу вынес положительное решение по апелляции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.
Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения и огласил его сегодня.

"Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США", – говорится в вердикте суда.

Отмечается, что при этом Ассанж останется под стражей. В документе указано, что США предоставили британской стороне гарантии, что в отношении Ассанжа будет исключено применение "специальных административных мер". США также обязуются согласиться с ходатайством Ассанжа, если он будет осужден, о переводе в Австралию для отбывания наказания. Ему будет предоставлено соответствующее клиническое и психологическое лечение в соответствии с рекомендациями квалифицированного лечащего врача в тюрьме, где он содержится.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение лондонского суда позорным.
"Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля – очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле (11 апреля 2019). Лондон - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2019
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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