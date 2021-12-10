https://ru.sputnik.md/20211210/sud-london-assanzh-47119131.html

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Высокий суд Лондона на заседании в пятницу вынес положительное решение по апелляции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

2021-12-10T13:56+0200

2021-12-10T13:56+0200

2021-12-10T13:56+0200

политика

в мире

экстрадиция

апелляция

джулиан ассанж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31635320_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b88d08dc94b3d3f975891631e607a75f.jpg

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Высокий суд Лондона на заседании в пятницу вынес положительное решение по апелляции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения и огласил его сегодня.Отмечается, что при этом Ассанж останется под стражей. В документе указано, что США предоставили британской стороне гарантии, что в отношении Ассанжа будет исключено применение "специальных административных мер". США также обязуются согласиться с ходатайством Ассанжа, если он будет осужден, о переводе в Австралию для отбывания наказания. Ему будет предоставлено соответствующее клиническое и психологическое лечение в соответствии с рекомендациями квалифицированного лечащего врача в тюрьме, где он содержится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение лондонского суда позорным."Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля – очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", – написала Захарова в своем Telegram-канале.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ru.sputnik.md/20190927/Shpionivshaya-za-Assanzhem-okhrannaya-sluzhba-peredavala-dannye-TsRU-27687169.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экстрадиция, апелляция, джулиан ассанж