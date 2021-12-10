https://ru.sputnik.md/20211210/v-midei-otreagirovali-na-zayavlenie-zakharovoy-svobode-smi-moldove-47132849.html
В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове
В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове
В молдавском внешнеполитическом ведомстве ответили на заявление спецпредставителя МИД РФ.
2021-12-10T18:40+0200
2021-12-10T18:40+0200
2021-12-10T18:49+0200
общество
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мария захарова
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы отреагировали на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к тематическому исследованию "Оценка контента с элементами пропаганды, транслируемого из РФ в Республику Молдова", подготовленного НПО "Центр независимой журналистики".Как написал в социальных сетях пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ, он прочитал комментарий "с удивлением". По его словам, репутация "Центра независимой журналистики" и экспертов этой организации хорошо известна журналистскому сообществу в Молдове и за рубежом. Пресс-секретарь МИДЕИ подчеркивает, что центр "более 25 лет продвигает уважение к праву на свободу выражения мнений, доступ к информации, обучение критическому мышлению и постоянное осознание опасности дезинформации".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут поддаваться на провокационные доклады и предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан". Центр независимой журналистики в Молдове 10 дней осуществлял мониторинг нескольких российских телеканалов и пришел к выводу, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".Она обратила внимание, что этот доклад вышел ровно через год после того, как парламент Молдовы внес поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах и восстановил тем самым ретрансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. "Тогда мы приветствовали, как вы помните, это решение. Оно отвечает интересам русскоязычных граждан. Напомню, что русским языком в Молдове в той или иной степени пользуется 80% населения. К сожалению, возобновление трансляции не всем пришлось, видимо, по душе. Наверное, из-за этого появилось и упомянутое исследование", – отметила представитель МИД России.По ее словам, Центр независимой журналистики, который его готовил, позиционирует себя как аполитичное НПО, но при этом не скрывает своих прямых связей с США, Великобританией и Швецией.
https://ru.sputnik.md/20211209/zakharova-vlasti-moldova-svoboda-smi-47094504.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, мария захарова, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове
18:40 10.12.2021 (обновлено: 18:49 10.12.2021)
В молдавском внешнеполитическом ведомстве ответили на заявление спецпредставителя МИД РФ.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы отреагировали на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к тематическому исследованию "Оценка контента с элементами пропаганды, транслируемого из РФ в Республику Молдова", подготовленного НПО "Центр независимой журналистики".
Как написал в социальных сетях пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ, он прочитал комментарий "с удивлением".
По его словам, репутация "Центра независимой журналистики" и экспертов этой организации хорошо известна журналистскому сообществу в Молдове и за рубежом. Пресс-секретарь МИДЕИ подчеркивает, что центр "более 25 лет продвигает уважение к праву на свободу выражения мнений, доступ к информации, обучение критическому мышлению и постоянное осознание опасности дезинформации".
"Считаем контрпродуктивными недружественные ссылки на неправительственные организации в СМИ в Молдове, особенно те, которые последовательно продвигают независимость прессы как основу истинной демократии, обеспечивают свободу мысли и выражения мнений и способствуют созданию информированного общества и ответственного за собственное будущее", - написал пресс-атташе МИДЕИ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут поддаваться на провокационные доклады и предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан".
Центр независимой журналистики в Молдове 10 дней осуществлял мониторинг нескольких российских телеканалов и пришел к выводу, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".
"Мы внимательно следим за ситуацией с российскими СМИ вообще в целом в мире и, в частности, в Республике Молдова. Упомянутый доклад тоже не остался незамеченным", – сказала Захарова.
Она обратила внимание, что этот доклад вышел ровно через год после того, как парламент Молдовы внес поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах и восстановил тем самым ретрансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.
"Тогда мы приветствовали, как вы помните, это решение. Оно отвечает интересам русскоязычных граждан. Напомню, что русским языком в Молдове в той или иной степени пользуется 80% населения. К сожалению, возобновление трансляции не всем пришлось, видимо, по душе. Наверное, из-за этого появилось и упомянутое исследование", – отметила представитель МИД России.
По ее словам, Центр независимой журналистики, который его готовил, позиционирует себя как аполитичное НПО, но при этом не скрывает своих прямых связей с США, Великобританией и Швецией.