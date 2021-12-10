https://ru.sputnik.md/20211210/v-midei-otreagirovali-na-zayavlenie-zakharovoy-svobode-smi-moldove-47132849.html

В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове

В МИДЕИ отреагировали на заявление Захаровой о свободе СМИ в Молдове

В молдавском внешнеполитическом ведомстве ответили на заявление спецпредставителя МИД РФ.

2021-12-10T18:40+0200

2021-12-10T18:40+0200

2021-12-10T18:49+0200

общество

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мария захарова

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы отреагировали на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к тематическому исследованию "Оценка контента с элементами пропаганды, транслируемого из РФ в Республику Молдова", подготовленного НПО "Центр независимой журналистики".Как написал в социальных сетях пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ, он прочитал комментарий "с удивлением". По его словам, репутация "Центра независимой журналистики" и экспертов этой организации хорошо известна журналистскому сообществу в Молдове и за рубежом. Пресс-секретарь МИДЕИ подчеркивает, что центр "более 25 лет продвигает уважение к праву на свободу выражения мнений, доступ к информации, обучение критическому мышлению и постоянное осознание опасности дезинформации".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут поддаваться на провокационные доклады и предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан". Центр независимой журналистики в Молдове 10 дней осуществлял мониторинг нескольких российских телеканалов и пришел к выводу, что их содержание "не способствует формированию правильных мнений".Она обратила внимание, что этот доклад вышел ровно через год после того, как парламент Молдовы внес поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах и восстановил тем самым ретрансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. "Тогда мы приветствовали, как вы помните, это решение. Оно отвечает интересам русскоязычных граждан. Напомню, что русским языком в Молдове в той или иной степени пользуется 80% населения. К сожалению, возобновление трансляции не всем пришлось, видимо, по душе. Наверное, из-за этого появилось и упомянутое исследование", – отметила представитель МИД России.По ее словам, Центр независимой журналистики, который его готовил, позиционирует себя как аполитичное НПО, но при этом не скрывает своих прямых связей с США, Великобританией и Швецией.

https://ru.sputnik.md/20211209/zakharova-vlasti-moldova-svoboda-smi-47094504.html

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в молдове, молдова, мария захарова, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова