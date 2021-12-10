https://ru.sputnik.md/20211210/vnimaniyu-grazhdan-moldovy-planiruyuschikh-poezdku-v-rossiyu-47126411.html

Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию

Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию

Посольство опубликовало подробности в связи с последними изменениями правил въезда.

2021-12-10T16:40+0200

2021-12-10T16:40+0200

2021-12-10T16:40+0200

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Посольство России в Молдове опубликовало уточнения по поводу действующих правил въезда в РФ. Как отметили в посольстве, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 4 декабря срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР составляет 48 часов от времени результата исследования.Уточняется, что все иностранные граждане, въезжающие на территорию России, в том числе в целях транзитного проезда, должны иметь при себе результат ПЦР теста.В то же время, информирует посольство, в случае невозможности предоставить упомянутый медицинский документ на русском или английском языках допускается его предоставление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей медицинский документ. Его необходимо перевести на русский язык, верность перевода должна быть нотариально засвидетельствована консульским должностным лицом РФ.

https://ru.sputnik.md/20211116/grazhdanam-moldovy-pridetsya-platit-dlya-vezda-strany-es-46455751.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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