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Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
Посольство опубликовало подробности в связи с последними изменениями правил въезда.
2021-12-10T16:40+0200
2021-12-10T16:40+0200
общество
в молдове
посольство россии в молдове
молдова
въезд
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Посольство России в Молдове опубликовало уточнения по поводу действующих правил въезда в РФ. Как отметили в посольстве, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 4 декабря срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР составляет 48 часов от времени результата исследования.Уточняется, что все иностранные граждане, въезжающие на территорию России, в том числе в целях транзитного проезда, должны иметь при себе результат ПЦР теста.В то же время, информирует посольство, в случае невозможности предоставить упомянутый медицинский документ на русском или английском языках допускается его предоставление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей медицинский документ. Его необходимо перевести на русский язык, верность перевода должна быть нотариально засвидетельствована консульским должностным лицом РФ.
https://ru.sputnik.md/20211116/grazhdanam-moldovy-pridetsya-platit-dlya-vezda-strany-es-46455751.html
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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, въезд

Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию

16:40 10.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота аэропорта Шереметьево
Работа аэропорта Шереметьево - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Посольство России в Молдове опубликовало подробности в связи с последними изменениями правил въезда.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Посольство России в Молдове опубликовало уточнения по поводу действующих правил въезда в РФ.
Как отметили в посольстве, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 4 декабря срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР составляет 48 часов от времени результата исследования.
Уточняется, что все иностранные граждане, въезжающие на территорию России, в том числе в целях транзитного проезда, должны иметь при себе результат ПЦР теста.
В то же время, информирует посольство, в случае невозможности предоставить упомянутый медицинский документ на русском или английском языках допускается его предоставление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей медицинский документ.
Его необходимо перевести на русский язык, верность перевода должна быть нотариально засвидетельствована консульским должностным лицом РФ.
Граница с ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Общество
Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
16 ноября, 16:42
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16:40Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездку в Россию
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