https://ru.sputnik.md/20211210/vremya-kontrastov-samyye-ostryye-momenty-proshedshikh-semi-dney-47129366.html

Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней

Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие фото недели 4 - 10 декабря.

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в мире

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Уходящая неделя выдалась богатой на масштабные события. В Германии завершилась эпоха Ангелы Меркель - ей на смену пришел новый канцлер. В Индонезии случился настоящий апокалипсис: вулкан Семеру засыпал тоннами пепла целые деревни, спровоцировав жертвы и оставив людей без крова.Но есть и хорошие новости: в Европе все ярче ощущается атмосфера Рождества. Да и в космосе - оживление: прибыли японские туристы.Все это и многое другое - в объективах лучших мировых фотографов.

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2021

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