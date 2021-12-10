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Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
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Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней
Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней
Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие фото недели 4 - 10 декабря.
2021-12-10T20:21+0200
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фото
фото
в мире
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Уходящая неделя выдалась богатой на масштабные события. В Германии завершилась эпоха Ангелы Меркель - ей на смену пришел новый канцлер. В Индонезии случился настоящий апокалипсис: вулкан Семеру засыпал тоннами пепла целые деревни, спровоцировав жертвы и оставив людей без крова.Но есть и хорошие новости: в Европе все ярче ощущается атмосфера Рождества. Да и в космосе - оживление: прибыли японские туристы.Все это и многое другое - в объективах лучших мировых фотографов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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фото, фото, в мире

Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней

20:21 10.12.2021 (обновлено: 20:28 10.12.2021)
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Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие фото недели 4 - 10 декабря.
Уходящая неделя выдалась богатой на масштабные события. В Германии завершилась эпоха Ангелы Меркель - ей на смену пришел новый канцлер. В Индонезии случился настоящий апокалипсис: вулкан Семеру засыпал тоннами пепла целые деревни, спровоцировав жертвы и оставив людей без крова.
Но есть и хорошие новости: в Европе все ярче ощущается атмосфера Рождества. Да и в космосе - оживление: прибыли японские туристы.
Все это и многое другое - в объективах лучших мировых фотографов.
© AFP 2021 / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.

Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе. - Sputnik Молдова
1/27
© AFP 2021 / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания.

Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания.

© AP Photo / Markus Schreiber

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине. - Sputnik Молдова
3/27
© AP Photo / Markus Schreiber

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине.

© AFP 2021 / Nicolas Tucat

Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер.

Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер. - Sputnik Молдова
4/27
© AFP 2021 / Nicolas Tucat

Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер.

© AP Photo / Bruna Prado

Француз Натан Полин пересекает Вавилонию Морро и Урку в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Француз Натан Полин пересекает Вавилонию Морро и Урку в Рио-де-Жанейро, Бразилия. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Bruna Prado

Француз Натан Полин пересекает Вавилонию Морро и Урку в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах, Греция.

Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах, Греция. - Sputnik Молдова
6/27
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах, Греция.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Девочка дарит цветы сотрудникам ОМОНа во время акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Брюсселе, Бельгия.

Девочка дарит цветы сотрудникам ОМОНа во время акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Брюсселе, Бельгия. - Sputnik Молдова
7/27
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Девочка дарит цветы сотрудникам ОМОНа во время акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Брюсселе, Бельгия.

© REUTERS / David Butler II

Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США.

Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США. - Sputnik Молдова
8/27
© REUTERS / David Butler II

Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США.

© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США.

Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США. - Sputnik Молдова
9/27
© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США.

© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento

Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия.

Участники парада &quot;Мифы и легенды&quot; в Меделине, Колумбия. - Sputnik Молдова
10/27
© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento

Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия.

© AFP 2021 / Ludovic Marin

Урок во французской школе, на котором одна из учениц присутствует виртуально с помощью телеобразовательного робота Buddy.

Урок во французской школе, на котором одна из учениц присутствует виртуально с помощью телеобразовательного робота Buddy. - Sputnik Молдова
11/27
© AFP 2021 / Ludovic Marin

Урок во французской школе, на котором одна из учениц присутствует виртуально с помощью телеобразовательного робота Buddy.

© AP Photo / Trisnadi

Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.

Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии. - Sputnik Молдова
12/27
© AP Photo / Trisnadi

Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с транспортным пилотируемым кораблем &quot;Союз МС-20&quot; на Байконуре. - Sputnik Молдова
13/27
© Sputnik / Maksim Blinov
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Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Конкурсантнки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль.

Конкурсантнки &quot;Мисс Вселенная&quot; на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль. - Sputnik Молдова
14/27
© AP Photo / Mahmoud Illean

Конкурсантнки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль.

© REUTERS / Peter Nicholls

Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне.

Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне. - Sputnik Молдова
15/27
© REUTERS / Peter Nicholls

Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкРыбаки на набережной в Сочи.
Рыбаки на набережной в Сочи - Sputnik Молдова
16/27
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Рыбаки на набережной в Сочи.
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем на премьере фильма Being the Ricardos в Лос-Анджелесе.

Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем на премьере фильма Being the Ricardos в Лос-Анджелесе. - Sputnik Молдова
17/27
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем на премьере фильма Being the Ricardos в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Michael Thomas

Охрана ловит фаната, выбежавшего на поле после международного товарищеского матча между Мексикой и Чили.

Охрана ловит фаната, выбежавшего на поле после международного товарищеского матча между Мексикой и Чили. - Sputnik Молдова
18/27
© AP Photo / Michael Thomas

Охрана ловит фаната, выбежавшего на поле после международного товарищеского матча между Мексикой и Чили.

© AP Photo / Thibault Camus

Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже.

Показ Chanel Metiers D&#x27;Art 2021/2022 в Париже. - Sputnik Молдова
19/27
© AP Photo / Thibault Camus

Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже.

© REUTERS / Paola Chiomante

Военнослужащий ВМС патрулирует пляж в рамках мер безопасности на отдыхе в туристической зоне Канкуна, Мексика.

Военнослужащий ВМС патрулирует пляж в рамках мер безопасности на отдыхе в туристической зоне Канкуна, Мексика. - Sputnik Молдова
20/27
© REUTERS / Paola Chiomante

Военнослужащий ВМС патрулирует пляж в рамках мер безопасности на отдыхе в туристической зоне Канкуна, Мексика.

© AP Photo / David Goldman

Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США

Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США - Sputnik Молдова
21/27
© AP Photo / David Goldman

Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США

© AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде.

Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде. - Sputnik Молдова
22/27
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде.

© AFP 2021 / Oli Scarff

День Святой Люсии в соборе в Йорке, Англия.

День Святой Люсии в соборе в Йорке, Англия. - Sputnik Молдова
23/27
© AFP 2021 / Oli Scarff

День Святой Люсии в соборе в Йорке, Англия.

© AP Photo / Emrah Gurel

Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.

Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция. - Sputnik Молдова
24/27
© AP Photo / Emrah Gurel

Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.

© REUTERS / Carla Carniel

Бейсджампер прыгает со здания Мартинелли во время соревнований в Сан-Паулу, Бразилия.

Бейсджампер прыгает со здания Мартинелли во время соревнований в Сан-Паулу, Бразилия. - Sputnik Молдова
25/27
© REUTERS / Carla Carniel

Бейсджампер прыгает со здания Мартинелли во время соревнований в Сан-Паулу, Бразилия.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Женщины в старинных платьях позируют рядом с паровозом в Бангкоке, Таиланд.

Женщины в старинных платьях позируют рядом с паровозом в Бангкоке, Таиланд. - Sputnik Молдова
26/27
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Женщины в старинных платьях позируют рядом с паровозом в Бангкоке, Таиланд.

© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Участники благотворительного забега Santa Speedo Run в Бостоне.

Участники благотворительного забега Santa Speedo Run в Бостоне. - Sputnik Молдова
27/27
© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Участники благотворительного забега Santa Speedo Run в Бостоне.

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