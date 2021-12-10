Время контрастов: самые острые моменты прошедших семи дней
Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.
Бразильская певица Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе.
Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания.
Поток лавы из вулкана на канарском острове Ла-Пальма, Испания.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель машет на прощание новому канцлеру Олафу Шольцу в Берлине.
Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер.
Французские пожарные после обрушения здания в Санари-сюр-Мер.
Француз Натан Полин пересекает Вавилонию Морро и Урку в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Француз Натан Полин пересекает Вавилонию Морро и Урку в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах, Греция.
Папа Франциск в Школе сестер Урсулинок Святого Дионисия в Афинах, Греция.
Девочка дарит цветы сотрудникам ОМОНа во время акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Брюсселе, Бельгия.
Девочка дарит цветы сотрудникам ОМОНа во время акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Брюсселе, Бельгия.
Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США.
Фанаты Коннектикута Хаски перед началом игры в Павильоне Гарри А. Гэмпеля, США.
Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США.
Лыжники принимают участие в ежегодном лыжном забеге Санта-Клауса на Сандей-Ривер в Ньюри, США.
Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия.
Участники парада "Мифы и легенды" в Меделине, Колумбия.
Урок во французской школе, на котором одна из учениц присутствует виртуально с помощью телеобразовательного робота Buddy.
Урок во французской школе, на котором одна из учениц присутствует виртуально с помощью телеобразовательного робота Buddy.
Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.
Разрушения в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Конкурсантнки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль.
Конкурсантнки "Мисс Вселенная" на берегу Мёртвого моря в Эйлате, Израиль.
Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне.
Британский принц Уильям с супругой Кэтрин рядом с оленем у Вестминстерского аббатства в Лондоне.
Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем на премьере фильма Being the Ricardos в Лос-Анджелесе.
Актеры Николь Кидман и Хавьер Бардем на премьере фильма Being the Ricardos в Лос-Анджелесе.
Охрана ловит фаната, выбежавшего на поле после международного товарищеского матча между Мексикой и Чили.
Охрана ловит фаната, выбежавшего на поле после международного товарищеского матча между Мексикой и Чили.
Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже.
Показ Chanel Metiers D'Art 2021/2022 в Париже.
Военнослужащий ВМС патрулирует пляж в рамках мер безопасности на отдыхе в туристической зоне Канкуна, Мексика.
Военнослужащий ВМС патрулирует пляж в рамках мер безопасности на отдыхе в туристической зоне Канкуна, Мексика.
Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США
Девочка и собака-терапевт во время вакцинации в одной из школ Потакета, США
Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде.
Водолаз береговой охраны США, привязанный к парящему вертолету, вытаскивает тело из затопленного автомобиля в Ниагарском водопаде.
День Святой Люсии в соборе в Йорке, Англия.
День Святой Люсии в соборе в Йорке, Англия.
Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.
Мужчина в костюме астронавта едет в метро в рамках кампании по продвижению космической выставки НАСА в Стамбуле, Турция.
Бейсджампер прыгает со здания Мартинелли во время соревнований в Сан-Паулу, Бразилия.
Бейсджампер прыгает со здания Мартинелли во время соревнований в Сан-Паулу, Бразилия.
Женщины в старинных платьях позируют рядом с паровозом в Бангкоке, Таиланд.
Женщины в старинных платьях позируют рядом с паровозом в Бангкоке, Таиланд.
Участники благотворительного забега Santa Speedo Run в Бостоне.
Участники благотворительного забега Santa Speedo Run в Бостоне.