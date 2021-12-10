https://ru.sputnik.md/20211210/zachem-parlament-pytaetsya-razreshit-schetnoy-palate-proverku-moldovagaz-47134397.html

Зачем парламент пытается разрешить Счетной палате проводить проверку АО "Молдовагаз"

Зачем парламент пытается разрешить Счетной палате проводить проверку АО "Молдовагаз"

Чего пытается добиться власть еще одним аудитом в "Молдовагаз" и почему новая проверка компании может оказаться за пределами правового поля.

2021-12-10T19:28+0200

2021-12-10T19:28+0200

2021-12-10T19:30+0200

молдовагаз

аудит

экономика

в молдове

александр муравский

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Новый закон об аудите компаний газотранспортной отрасли может быть признан неконституционным, а у Счетной палаты нет необходимой подготовки и возможностей для того, чтобы провести такую проверку. Об этом Sputnik Молдова рассказал бывший вице-премьер и министр экономики Молдовы Александр Муравский.У кого аудит?Парламент 9 декабря принял в первом чтении специальный закон, который позволяет Счетной палате Молдовы проводить аудит предприятий газовой отрасли. В законопроекте прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения. Соответствующий закон принял в первом чтении парламент на заседании 9 декабря.За законопроект партии "Действие и солидарность" проголосовали представители всех парламентских партий.Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале.Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 октября 2022 года.Проверка № 2Предполагаемый аудит Счетной палаты не единственный, который должен пройти в "Молдовагазе".Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.Проведение аудиторской проверки в АО "Молдовагаз" стало частью соглашений, достигнутых на переговорах представителей правительства Молдовы, "Газпрома" и "Молдовагаза", о долговременном контракте на поставку газа в страну. Проведение аудита призвано зафиксировать сумму долга Молдовы перед "Газпромом" за топливо, поставленное в страну в прошлые годы.Между правительством Молдовы и "Газпромом" существуют разночтения относительно суммы долга, которая накопилась за уже потребленный страной газ.По словам вице-премьера Спыну, в ближайшее время министерство финансов организует международный тендер по отбору аудиторской компании.Представляя проект в парламенте, один из авторов документа, депутат PAS Раду Мариан отметил, что речь идет в нем не идет об аудите долга, согласованном с "Газпромом", а об управлении инвестициями и расходами в целом.Что не так с новым законом?По словам бывшего вице-премьера Александра Муравского, молдавские власти поначалу намеревались сэкономить и провести аудит долга с помощью Счетной палаты.Но от этой идеи властям пришлось отказаться."Потом выяснилось, что Счетная палата не имеет права проводить такой аудит по своему закону. Затем они решили, что раз нельзя, то они примут специальный закон. Потом выяснилось - думаю, они получили сигнал, - что раз идет речь о независимом аудите, то это не может быть Счетная палата. Иначе "Газпром" может не признать результат", — добавил бывший член правительства Молдовы.Теперь PAS хочет провести аудит для того, чтобы узнать все, что там творилось."Поскольку первое "а" об аудите было сказано, то самолюбие не позволяет отказаться от идеи. Но теперь это не будет аудит долгов, а аудит расходов и капитальных вложений", — говорит эксперт.По мнению Александра Муравского, законопроект PAS по определению антиконституционен.Муравский предполагает, что после принятия закона и его вступления в силу оппозиционные депутаты могут обжаловать его в Конституционном суде."А дальше интересно, как Конституционный суд, учитывая возросшие зарплаты, будет рассматривать это обращение. Этот закон явно антиконституционный, а вот признает его таковым Конституционный суд или нет — это вопрос", — говорит Муравский.Еще один вопрос, по мнению эксперта, заключается в способности Счетной палаты проводить такого рода аудит."Наша Счетная палата к этому не готова чисто профессионально. Это совсем не тот аудит, как тот, когда идет речь об использовании финансов в министерствах, госпредприятиях со 100% капиталом, это совсем другой вопрос. Счетная палата с точки зрения своего профиля не готова к этому", — подытоживает Муравский.Законопроект о проведении аудита в газотранспортной отрасли вступит в силу после принятия во втором чтении и утверждения президентом Молдовы.

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https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html

https://ru.sputnik.md/20211209/pochemu-v-moldove-khotyat-vdvoe-uvelichit-zarplatu-sudyam-ks-47100610.html

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молдовагаз, аудит, в молдове, александр муравский, андрей спыну