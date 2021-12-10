https://ru.sputnik.md/20211210/zamglavy-instituta-stran-sng-egorov-nam-ne-davali-dazhe-vody-47140563.html
Замглавы Института стран СНГ Егоров: нам не давали даже воды
Замглавы Института стран СНГ Егоров: нам не давали даже воды
Ученый считает, что его задержание в аэропорту произошло по политическим причинам.
2021-12-10T22:22+0200
2021-12-10T22:22+0200
2021-12-10T22:22+0200
политика
приднестровье
депортация
выборы
мидеи
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Замглавы Института стран СНГ Владимир Егоров уже более 5 часов не может покинуть аэропорт Кишинева.️Ученый находится в буферной зоне, у него и его супруги отобрали паспорта. Во время двухчасового допроса Егорову и его жене не давали даже воды.️Замглавы Института стран СНГ считает, что его задержание в аэропорту произошло по политическим причинам. "Считаю, что это связано с курсом, который руководство Молдовы для себя обозначило. Продуманным, намеренным курсом на обострение отношений прежде всего в Приднестровье, а значит и с Россией", — сказал он.Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института."Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Владимира Егорова по прилету в Кишинев задержали на пограничном контроле и заявили, что он будет депортирован без объяснения причин", - отмечал источник.Это не первый подобный случай. Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211210/iz-moldovy-deportiruyut-zamdirektora-instituta-stran-sng-egorova---press-sluzhba-instituta-47135228.html
https://ru.sputnik.md/20211210/v-midei-otreagirovali-na-zayavlenie-zakharovoy-svobode-smi-moldove-47132849.html
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приднестровье, депортация, выборы, мидеи, в молдове
Замглавы Института стран СНГ Егоров: нам не давали даже воды
Ученый считает, что его задержание в Кишиневском аэропорту произошло по политическим причинам.
КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Замглавы Института стран СНГ Владимир Егоров уже более 5 часов не может покинуть аэропорт Кишинева.
️Ученый находится в буферной зоне, у него и его супруги отобрали паспорта. Во время двухчасового допроса Егорову и его жене не давали даже воды.
"Нахожусь в зоне транзита, в полной неизвестности. Когда вернут наши паспорта, не говорят. Два с половиной часа шло разбирательство, жена просила стакан воды, они сказали, у нас никакой воды нет. И перемещаться не разрешали, даже купить воды мы не могли. Никогда не встречал в жизни подобного отношения", — сообщил по телефону Владимир Егоров корреспонденту Sputnik Молдова
.
️Замглавы Института стран СНГ считает, что его задержание в аэропорту произошло по политическим причинам. "Считаю, что это связано с курсом, который руководство Молдовы для себя обозначило. Продуманным, намеренным курсом на обострение отношений прежде всего в Приднестровье, а значит и с Россией", — сказал он.
Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщило ранее РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу института.
"Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Владимира Егорова по прилету в Кишинев задержали на пограничном контроле и заявили, что он будет депортирован без объяснения причин", - отмечал источник.
Это не первый подобный случай. Утром в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
Позднее с реакцией выступило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы. Так, ведомство через дипломатические каналы призвало всех внешних партнеров Молдовы воздержаться от делегирования наблюдателей и участии каким-либо образом в выборах главы Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.